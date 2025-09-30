Nyheter24
Postnord slarvade bort paket – vägrar ersätta kunden

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 16:29
Postnordskylt, en låda med kuvert och ett par airpods.
Postnord har blivit anmälda till ARN. Foto: Jessica Gow/TT&Tomas Oneborg/TT&Fredrik Sandberg/TT

Postnord slarvade bort en kvinnas hörlurar i posten. Nu kräver hon företaget på 3 000 kronor.

Det var i juli som en kvinna, hemmahörande i Piteå, glömde sina airpods på ett hotell i Stockholm. Personalen packade då ner hörlurarna i ett vadderat kuvert och lämnade in det hos ett postombud på en Coop-affär, skriver Piteå Tidning.

Hörlurarna kom aldrig fram

För det betalade kvinnan 59 kronor, och på så sätt skulle hon också kunna följa paketet. Men det blev inte mycket att vare sig följa eller spåra. Hörlurarna dök aldrig upp i Piteå, och ingen uppdatering skedde efter det att brevet registrerats som inlämnat.

Airpods. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Airpods. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Postnord anmälda till ARN

Nu harkvinnan anmält Postnord till Allmänna reklamationsnämnden, och kräver 3 000 kronor i ersättning. Postnord i sin tur säger att de inte tar ansvar för "skicka hem"-paket,  men att de kan ge tillbaka pengarna för frakten. 

"Jag skulle vilja säga att det är ett oskäligt avtalsvillkor. Jag har betalt för en tjänst som det finns bevis på att det är inlämnat och registrerat men Postnord inte kunnat leverera mitt paket men de tar ej ansvar för det", skriver kvinnan i sin anmälan till ARN. 

