Postnord slarvade bort en kvinnas hörlurar i posten. Nu kräver hon företaget på 3 000 kronor.

Det var i juli som en kvinna, hemmahörande i Piteå, glömde sina airpods på ett hotell i Stockholm. Personalen packade då ner hörlurarna i ett vadderat kuvert och lämnade in det hos ett postombud på en Coop-affär, skriver Piteå Tidning.

LÄS MER: Postnord stoppar tillfälligt alla försändelser härifrån

Hörlurarna kom aldrig fram

För det betalade kvinnan 59 kronor, och på så sätt skulle hon också kunna följa paketet. Men det blev inte mycket att vare sig följa eller spåra. Hörlurarna dök aldrig upp i Piteå, och ingen uppdatering skedde efter det att brevet registrerats som inlämnat.

Airpods. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Postnord anmälda till ARN

Nu harkvinnan anmält Postnord till Allmänna reklamationsnämnden, och kräver 3 000 kronor i ersättning. Postnord i sin tur säger att de inte tar ansvar för "skicka hem"-paket, men att de kan ge tillbaka pengarna för frakten.