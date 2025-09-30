Det var i juli som en kvinna, hemmahörande i Piteå, glömde sina airpods på ett hotell i Stockholm. Personalen packade då ner hörlurarna i ett vadderat kuvert och lämnade in det hos ett postombud på en Coop-affär, skriver Piteå Tidning.
Hörlurarna kom aldrig fram
För det betalade kvinnan 59 kronor, och på så sätt skulle hon också kunna följa paketet. Men det blev inte mycket att vare sig följa eller spåra. Hörlurarna dök aldrig upp i Piteå, och ingen uppdatering skedde efter det att brevet registrerats som inlämnat.
Postnord anmälda till ARN
Nu harkvinnan anmält Postnord till Allmänna reklamationsnämnden, och kräver 3 000 kronor i ersättning. Postnord i sin tur säger att de inte tar ansvar för "skicka hem"-paket, men att de kan ge tillbaka pengarna för frakten.
"Jag skulle vilja säga att det är ett oskäligt avtalsvillkor. Jag har betalt för en tjänst som det finns bevis på att det är inlämnat och registrerat men Postnord inte kunnat leverera mitt paket men de tar ej ansvar för det", skriver kvinnan i sin anmälan till ARN.