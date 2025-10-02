Barn förgiftades av bakverk med knark – utredning läggs ner

Nio personer från samma familj, varav flera barn, förgiftades i oktober i fjol på en marknad i Karlskrona.

Personerna ska ha blivit förgiftade efter att ha ätit bakverk som innehöll hasch, något BLT var först att rapportera om.

Tre män kunde kort efter händelsen gripas och häktas misstänkta för grov misshandel. Nu läggs utredningen ner.

Nio personer, varav flera barn, förgiftades i fjol på en marknad i Karlskrona. Foto: Johan Nilsson/TT

Förgiftades på marknad i Karlskrona – bakverk innehöll hasch: "Trodde vi skulle dö"

Två av personerna som förgiftades ska ha blivit allvarligt sjuka och inledningsvis behövt intensivvårdas. De övriga ska ha uppvisat flera symtom, däribland kräkningar, yrsel och hallucinationer. För Expressen har en av de drabbade berättat att han började känna av symtom redan efter en halvtimme, och att händelsen traumatiserat honom.

– Det kändes inte som att man skulle överleva. Vi trodde att vi skulle dö, sa han till tidningen i oktober 2024.

En kvinna som är mamma till några utav de drabbade har även berättat för SVT att hon kom hem och hittade sina familjemedlemmar utslagna.

– När jag såg min familj trodde jag först att de var döda allihopa. De var helt utslagna och sov.

Utredningen läggs ner

En av de misstänkta, en man i 25-årsåldern, ska ha erkänt att det var han som bakade kakorna. Åklagaren har däremot inte kunnat bevisa att den misstänkte haft uppsåt att förgifta familjen.



– Vi har hämtat in all den bevisning som vi kan hämta in. I slutändan hamnar vi i en "ord mot ord"-situation som gör att jag inte kan bevisa att det finns uppsåt att skada, säger förundersökningsledaren Lena-Marie Bergström till SVT.