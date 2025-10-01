Ett 20-tal personer har vårdats på sjukhus efter att ha ätit på restaurangen Coco & Carmen i Stockholm. Nu öppnar en tidigare gäst upp sig om en liknande upplevelse.

Den hyllade Stockholmsrestaurangen Coco & Carmen, som drivs av entreprenören Joakim Almquist, har minst sagt hamnat i blåsväder efter att gäster rapporterat att de blivit sjuka efter att ha ätit där.

Nu vittnar ytterligare en gäst om att ha blivit magsjuk efter att ha besökt restaurangen – och reagerar starkt på hur restaurangen hanterar situationen.

20-tal fall av misstänkt matförgiftning

Under veckan har omkring 60 anmälningar om misstänkt matförgiftning kopplats till restaurangen Coco & Carmen, och ett 20-tal av dessa personer har behövt sjukvård, rapporterar Expressen.

Restaurangen har sedan dess stängt tillfälligt och enligt uppgifter är planen att öppna igen under tisdagen den 7 oktober.

Stjärnkrögarna bland de drabbade Även de välkända stjärnkrögarna Brigit Malmcrona och Johan Backéus drabbades, som åt lunch på Coco & Carmen under helgen och blev sjuka efteråt. Brigit fick feber, illamående och kroppssmärtor dagen efter lunchen och blev inlagd för vidare undersökning. Johan blev också sjuk men kunde lämna sjukhuset samma kväll. Brigit Malmcrona uppger till Aftonbladet att "de har tagit tester efter tester" för att försöka förstå hur smittan uppkommit, men att det fortfarande är oklart vad som orsakat det hela.

"Spydde hela natten – en fruktansvärd natt"

Nu kan Nyheter24 rapportera att det inte är första gången ett besök på Coco & Carmen leder till sjukdomsfall. Vi har varit i kontakt med en kvinnlig gäst som besökte lyxkrogen under våren 2024 för att äta deras avsmakningsmeny. Därefter följde en natt fylld av kräkningar och magsmärtor.

I en intervju med Nyheter24 berättar Anna, en av gästerna, om den fruktansvärda natten:

– Vi var där under våren 2024 och åt en avsmakningsmeny. Vi hade lyxat till det med en hotellnatt utan kidsen, men fick gå till hotellet direkt efter middagen på grund av illamående.Vid 02 vaknade jag och kräktes, och det fortsatte ända fram till morgonen. Det var en helt fruktansvärd natt. Även min partner mådde illa och hade ont i magen, säger hon.

Paret hörde därefter av sig till restaurangen för att informera om händelsen, men fick ett svar som fick dem att reagera, minst sagt.

– När vi hörde av oss för att uppmärksamma dem på detta fick vi svaret att de gärna hjälper oss att göra en ny middagsbokning. Tack, men nej tack!

Svarade med att erbjuda en ny bokning

Nyheter24 har tagit del av mejlet som Anna fick efter händelsen från Coco & Carmen, där de beklagar att besöket inte levde upp till förväntningarna och att de hoppas att hon har återhämtat sig väl.

Samt att Coco & Carmen hade blivit glada om paret ville ge dem en ny chans i framtiden, där maten skulle ingå. Någon ytterligare kompensation erbjöds inte.

Mejlet som Anna fick från restaurangen var på engelska och innehöll följande text, översatt till svenska:

"Först och främst är jag väldigt ledsen att höra att du mådde dåligt efter ditt besök hos oss och jag hoppas du har återhämtat dig väl. Vårt största mål är att varje gäst ska minnas sitt besök som något riktigt fantastiskt. Med hjälp av riktlinjer och rutiner strävar vi alltid efter att uppfylla alla hygienstandarder, och vi följer därför naturligtvis upp det här. För att kunna göra en så noggrann utredning som möjligt vill jag be dig fylla i formuläret på länken nedan: https://etjanst.stockholm.se/matforgiftning/. Självklart skulle jag bli jätteglad om du och din partner ville ge oss en ny chans i framtiden – där vi står för maten. Säg bara till så bokar jag åt er!"

Anna förklarar att hon tycker att restaurangen borde stänga, för att minska riskerna att fler drabbas.

– Tycker det är självklart att de ska stänga så att inte fler drabbas. Vi fick inte ett korvöre tillbaka, säger hon.

Joakim Almquist. Foto: TV4

Region Stockholm bekräftar listeriautbrott

Enligt Region Stockholm har flera restaurangbesökare nu bekräftats även bära listeriabakterien, som misstänks ha spridits via mat på restaurangen under perioden 25 till 27 september 2025.

– Gäster från restaurangen med nu pågående symtom som feber, kräkningar, diarré rekommenderas uppsöka akutmottagning på sjukhus för bedömning, säger Andreas Jacks, biträdande smittskyddsläkare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Vad är listeria?

Listeria är en bakterie som förekommer naturligt i jord, vatten och djur, men kan bli farlig när den får växa till exempel i kylda livsmedel. Sjukdomen kan ge allt från magbesvär till allvarligare symtom som blodförgiftning eller hjärninflammation, särskilt hos gravida, äldre personer och de med nedsatt immunförsvar.



Nyheter24 har sökt Joakim Almquist för en kommentar om hanteringen av de drabbade gästerna, samt vad som kan ha orsakat det stora utbrottet.

Till Expressen har han däremot uppgett att restaurangen fortfarande väntar på klarhet kring vad som som fakstiskt orsakade utbrottet.

– Det är en isolerad händelse. Vi har ingen ny information från vare sig miljöförvaltningen eller smittskydd, sa han.

