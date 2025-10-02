Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Greta Thunberg frihetsberövad – ska tas till Israel

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 08:05
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 08:06
Greta Thunberg är en av de aktivister från Gazakonvojen som frihetsberövats. Foto: Salvatore Cavalli/TT & AP/TT

Greta Thunberg är en av de aktivister från Gazakonvojen som frihetsberövats. Det framgår av ett videoklipp publicerat på X av Israels utrikesdepartement.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Greta Thunberg kommer nu att föras till Israel. Departementet skriver att "Greta och hennes vänner är i säkerhet och mår bra". 

LÄS MER: TV4-programmet stoppas – deltagare dog under inspelning

Greta Thunberg frihetsberövad

Det var under onsdagskvällen som israelisk militär bordade flera av båtarna i Global Sumud Flotillas konvoj. Konvojen var påväg mot Gaza. Insatsen inleddes vid 20.30-tiden, drygt 20 mil väster om Gaza. Målet för konvojen var att leverera nödhjälp till Gazaremsan och därmed bryta Israels blockad av området. 

Både Spanien och Italien har uppmanat aktivisterna att inte segla in i det område där Israel väntas agera. De har även skickat ut stridsfartyg för att eskortera konvojen under delar av resan. 

Det är i nuläget oklart hur många svenska medborgare som frihetsberövats, skriver TT

LÄS MER: 60-årig man död efter bråk vid skola

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:05
Nyheter
/ Inrikes

Greta Thunberg frihetsberövad – ska tas till Israel

Idag
06:00
Nyheter
/ Inrikes

Nya metoder tar över i gängens krig

Idag
05:36
Nyheter
/ Inrikes

Sämre sömn får hjärnan att åldras

Idag
04:22
Nyheter
/ Inrikes

Glaciärer försvinner för första gången någonsin

Idag
04:12
Nyheter
/ Inrikes

Skarpa föremål hittade i Malmö

Idag
03:44
Nyheter
/ Inrikes

Miljontals datorer riskerar bli en säkerhetsfara

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons