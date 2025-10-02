Greta Thunberg frihetsberövad – ska tas till Israel

Greta Thunberg är en av de aktivister från Gazakonvojen som frihetsberövats. Det framgår av ett videoklipp publicerat på X av Israels utrikesdepartement.

Greta Thunberg kommer nu att föras till Israel. Departementet skriver att "Greta och hennes vänner är i säkerhet och mår bra".

Greta Thunberg frihetsberövad

Det var under onsdagskvällen som israelisk militär bordade flera av båtarna i Global Sumud Flotillas konvoj. Konvojen var påväg mot Gaza. Insatsen inleddes vid 20.30-tiden, drygt 20 mil väster om Gaza. Målet för konvojen var att leverera nödhjälp till Gazaremsan och därmed bryta Israels blockad av området.

Både Spanien och Italien har uppmanat aktivisterna att inte segla in i det område där Israel väntas agera. De har även skickat ut stridsfartyg för att eskortera konvojen under delar av resan.