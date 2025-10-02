Personerna ska ha sökt vård för feber och magsjuka, rapporterar Aftonbladet.
Tio misstänkta listeriafall i Uppsala – har ätit på Coco & Carmen
Tre av de tio personerna som sökt vård har blivit inlagda, uppger Region Uppsalas smittskyddsläkare för tidningen.
Man väntar nu på provsvar, inget fall av listeria är ännu bekräftat.
20-tal personer vårdas efter att ha ätit på Coco & Carmen
Ett 20-tal patienter vårdas just nu på sjukhus med misstänkt listeriainfektion efter att ha ätit på lyxkrogen Coco & Carmen på Östermalm i Stockholm. Minst tre av dem ska ha utvecklat sepsis, skriver Svenska Dagbladet. De misstänkta matförgiftningarna ska ha inträffat mellan den 25 och 27 september.
Krogen håller i nuläget stängt.
"Vi tar det här på största allvar och då våra gästers välmående är vår högsta prioritet har vi på eget initiativ stängt restaurangen tillsvidare samt startat en utredning för att få klarhet i var eller hur detta kan ha kommit in hos oss", skriver Coco & Carmen på sin hemsida.