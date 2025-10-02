Tio personer i region Uppsala har sökt vård efter att ha ätit på lyxkrogen Coco & Carmen.

Personerna ska ha sökt vård för feber och magsjuka, rapporterar Aftonbladet.

Tio misstänkta listeriafall i Uppsala – har ätit på Coco & Carmen

Tre av de tio personerna som sökt vård har blivit inlagda, uppger Region Uppsalas smittskyddsläkare för tidningen.

Man väntar nu på provsvar, inget fall av listeria är ännu bekräftat.

Ytterligare tio personer har sökt vård i Uppsala efter att ha ätit på lyxkrogen Coco & Carmen. Foto: Anders Wiklund/TT

20-tal personer vårdas efter att ha ätit på Coco & Carmen

Ett 20-tal patienter vårdas just nu på sjukhus med misstänkt listeriainfektion efter att ha ätit på lyxkrogen Coco & Carmen på Östermalm i Stockholm. Minst tre av dem ska ha utvecklat sepsis, skriver Svenska Dagbladet. De misstänkta matförgiftningarna ska ha inträffat mellan den 25 och 27 september.

Krogen håller i nuläget stängt.