Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Stockholm

Tio misstänka listeriafall i Uppsala – har ätit på lyxkrogen

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 09:39
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 10:06
Tio personer har sökt vård i Uppsala efter att ha ätit på lyxkrogen Coco & Carmen. Genrebilder. Foto: Anders Wiklund/TT & Christine Olsson/TT

Tio personer i region Uppsala har sökt vård efter att ha ätit på lyxkrogen Coco & Carmen.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Stockholm, Uppsala

Personerna ska ha sökt vård för feber och magsjuka, rapporterar Aftonbladet

LÄS MER: Greta Thunberg frihetsberövad – ska tas till Israel

Tio misstänkta listeriafall i Uppsala – har ätit på Coco & Carmen 

Tre av de tio personerna som sökt vård har blivit inlagda, uppger Region Uppsalas smittskyddsläkare för tidningen. 

Man väntar nu på provsvar, inget fall av listeria är ännu bekräftat. 

Ytterligare tio personer har sökt vård i Uppsala efter att ha ätit på lyxkrogen Coco & Carmen. Foto: Anders Wiklund/TT

LÄS MER: 60-årig man död efter bråk vid skola

20-tal personer vårdas efter att ha ätit på Coco & Carmen 

Ett 20-tal patienter vårdas just nu på sjukhus med misstänkt listeriainfektion efter att ha ätit på lyxkrogen Coco & Carmen på Östermalm i Stockholm. Minst tre av dem ska ha utvecklat sepsis, skriver Svenska Dagbladet. De misstänkta matförgiftningarna ska ha inträffat mellan den 25 och 27 september. 

Krogen håller i nuläget stängt. 

"Vi tar det här på största allvar och då våra gästers välmående är vår högsta prioritet har vi på eget initiativ stängt restaurangen tillsvidare samt startat en utredning för att få klarhet i var eller hur detta kan ha kommit in hos oss", skriver Coco & Carmen på sin hemsida

LÄS MER: Anna åt på lyxkrogen Coco & Carmen 2024 – spydde hela natten

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:30
Nyheter
/ Inrikes

70-årig kvinna vräks – sonen gömde knark och vapen i hemmet

Idag
10:09
Sport

J-O Waldner lön – så mycket pengar tjänar han

Idag
09:50
Nyheter
/ Inrikes

Fler har sökt vård efter lyxmiddag med listeria

Idag
09:39
Nyheter
/ Inrikes

Tio misstänka listeriafall i Uppsala – har ätit på lyxkrogen

Idag
09:31
Nyheter
/ Inrikes

Passen som upphör att gälla – från 1 oktober

Idag
08:29
Nyheter
/ Inrikes

Ny körkortsregel införs 15 januari – så påverkas du

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons