Det är Ica Nälden i Jämtland som väljer att bjuda kunderna på mat. Och anledningen är både sorglig och fin på samma gång.

Att arbeta i en Ica-butiker betyder mer eller mindre att du är någonting utav en mångsysslare. Många gånger har du som arbetar i butiken ett ansvarsområde som kan vara allt ifrån frukt och grönt, delikatess eller kanske mejeri. Men utöver det finns det en rad andra ansvarsområden du har hand om gemensamt i butiken.

Det ska se snyggt ut och fyllas på i hyllorna, post och spel måste vara bemannat, bageriet ska osa nybakat och du ska även hjälpa alla kunder som kommer in för att hitta varorna de söker.

Ica. Bildkälla: Gorm Kallestad/TT

Sen till alla butikanställdas favoritsyssla – inventeringen.

De som arbetat många år i en Ica-butik har utöver trevliga kundmöten även fått vara med om en hel del oväntat.

En Ica-chef som arbetar på en Ica i centrala Stockholm har tidigare berättat för Nyheter24 att det exempelvis ägde rum ett väldigt... specifikt snatteri i butiken.

– Det var en kund som ofta kom in och tog/bet av topparna på våra muffins bland kaffebrödet. Alltså bara tagit toppen men lämnat resten? Detta skedde så pass regelbundet att vi slutligen hade en anställd som lyckades få fast personen. Efter det ska jag vara ärlig och säga att det inte är mycket som förvånar en.

På Ica Tegelplan i Östersund var det en man som gick in och åt... av ett helt annat livsmedel.



Jobbar man på Ica får man uppleva mycket. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån

– En man kom in och åt av ölkorven vi har på lösvikt... som att det inte fanns ett enda problem i världen. Men det fick vi se till att han betalade för i kassan sedan. Han fick lite extraslantar att betala på det han köpte, berättade Anna Winblad som arbetar i butiken.

Ica-butiken i Östersund bjuder på varm korv med bröd

Men från snatteri till någonting lite trevligare så är det så att en Ica-butik i Östersund bestämt sig för att bjuda sina kunder på mat – nämligen varm korv med bröd.

Anledningen bakom är att den omtyckta butikschefen Jonathan Norrman efter 15 år ska sluta på Ica Nära i Nälden.

Inlägget på Facebook har uppemot hundra kommentarer från kunder som sörjer sin favoritanställda men samtidigt är de glada för hans skull.

Och som tack för tiden på Ica väljer nu butiken att bjuda kunderna på varm korv med bröd.

"Fredag den 3 oktober jobbar jag min sista dag, då bjuder jag på korv med bröd mellan 12-15 i butiken, välkommen in då", skriver butikschefen.