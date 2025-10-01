Mc-förare till sjukhus – körde in i lastbilssläp

En mc-förare har förts till sjukhus med ambulans efter att ha kört in i ett lastbilssläp i Gävle, uppger polisen.

Personen var redan avförd till sjukhus när polisen anlände till platsen, men ska inte ha varit vid medvetande efter olyckan.

Olyckan skedde i ett industriområde. Motorcyklisten krockade med ett släp som var stillastående och inte påkopplat vid tillfället.

— Vi vet inte riktigt vad som har hänt, men har varit på plats och hört personer, säger polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin.

Larmet inkom till polisen vid 15.15 på onsdagen.