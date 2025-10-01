Mc-förare till sjukhus – körde in i lastbilssläp

Personen var redan avförd till sjukhus när polisen anlände till platsen, men ska inte ha varit vid medvetande efter olyckan.
Olyckan skedde i ett industriområde. Motorcyklisten krockade med ett släp som var stillastående och inte påkopplat vid tillfället.
— Vi vet inte riktigt vad som har hänt, men har varit på plats och hört personer, säger polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin.
Larmet inkom till polisen vid 15.15 på onsdagen.
Polisen kommer att göra en teknisk undersökning av motorcykeln.