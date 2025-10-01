Flera har blivit sjuka efter att ha ätit på en lyxkrog i centrala Stockholm. Nu har restaurangangen Coco & Carmen stängt, efter att tre gäster drabbats av ​en listeriainfektion som senare lett till sepsis.

Coco & Carmen, en lyxkrog på Östermalm i centrala Stockholm har fått stänga efter att tre gäster insjuknat i listeriasepsis, det bekräftar Smittskydd Stockholm för Aftonbladet.

Restaurangen har haft ett gott ryckte och besökts av både kändisar och kungafamiljen vid flera tillfällen. Men nu har restaurangen behövt stänga, efter att tre personer behövt uppsöka vård efter att ha ätit på restaurangen under den senare delen av september i år. Gästerna ska alla ha ätit restaurangens avsmakningsmeny, med flera olika rätter.

Restauranggäster fick sepsis efter att ha ätit på Coco & Carmen

Restauranggästerna som fått uppsöka vård ska alla ha drabbats av en listeriainfektion, som senare lett till sepsis, alltså blodförgiftning.

Utöver de tre fallen av sepsis ska flera andra restauranggäster också blivit sjuka med feber, frossa och magtarmssymtom en till två dygn efter de besökt lyxkrogen och ätit deras avsmakningsmeny, skriver Aftonbladet.

Nu har Smittskydd Stockholm skickat ett brev till alla gäster som besökt lyxkrogen de aktuella datumen och uppmanat alla som får symtom som påminner om listeria att söka vård.

Restaurangen stänger på eget initiativ

Under tisdagen gick restaurangen själv ut med information till sina kunder om utbrottet och skrev på sin hemsida att de tar händelserna på största allvar och att deras gästers välmående är krogens högsta prioritet.

"Vi har fått in rapporter gällande matförgiftning på Coco & Carmen under en isolerad

tidsperiod, torsdag-lördag 25-27 september. Vi tar det här på största allvar och då

våra gästers välmående är vår högsta prioritet har vi på eget initiativ stängt

restaurangen tillsvidare samt startat en utredning för att få klarhet i var eller hur detta

kan ha kommit in hos oss.", skriver restaurangen på sin hemsida