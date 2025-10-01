Stort test: Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025

Den 4 oktober är det kanelbullens dag. Efter ett stort smaktest står det nu klart vilken bulle som är Stockholms bästa kanelbulle 2025.

Den 4 oktober är det kanelbullens dag. En dag då vi svenskar köper och äter kopiösa mängder kanelbullar. Enligt Kungsörnen köper vi svenskar uppskattningsvis sju miljoner kanelbullar den 4 oktober.

LÄS MER: Hamburgerkedja i konkurs

Fackförbundet vill flytta kanelbullens dag

På många arbetsplatser och skolor bjuds det på bullar denna dag. Men i år infaller kanelbullens dag på en lördag, vilket skapat diskussioner. Många är nämligen rädda att deras bullar ska brinna inne på grund av detta.

Det har till och med lanserats ett fackförbund Förak, Fackförbundet för arbetsplatsförlagd kanelbulledag, vars enda fråga är att flytta kanelbullens dag från helg till vardag, så att alla ska kunna äta en bulle på jobbet.

Men var man ska köpa sina kanelbullar är svårt att veta. Nästan alla bagerier och caféer i Stockholm kommer att sälja bullar på kanelbullens dag.

Stort test av Stockholms bageriers kanelbullar

Thatsup, Sveriges största krog- och nöjesguide har gjort ett stort test av kanelbullarna i Stockholm för att ta reda på vilken som är godast. Testpanelen bestod av 20 utvalda personer som testade samtliga kanelbullar som var med i tävlingen, utan att veta var ifrån de kom.

Annons

Panelen gav sedan bullarna betyg mellan ett och fem baserat på deras utseende och smak. Poängen räknades ut genom att lägga ihop allas betyg och dela på antalet medlemmar i testpanelen.

Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025

När alla poäng räknats ihop fanns det en solkar vinnare, nämligen kanelbullar från Socker Sucker.

Konditoriet drivs av vännerna Frida Bäcke och Bedros Kabranian. Bäcke har utsetts till Konditorernas konditor och tagit VM-guld och tävlat för Svenska kocklandslaget. Kabranian har tävlat för Svenska bagarlandslaget och utsetts till World baker of the year.

Andra bullar som fick högt betyg var bland annat kanelbullarna från Ritorno, K-märkt, Gateau och Frost Bageri.