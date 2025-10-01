Allt om Joakim Almquist: Restauranger, utbildning & familj

Joakim Almquist är en svensk krögare och ägare av flera kända restauranger. Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om Joakim Almquists restauranger, utbildning och familj.



Joakim Almqvist är en svensk krögare och ägare av flera populära restauranger. Nyheter24 har tagit reda på det svenskarna mest googlar om honom. Här är allt du behöver veta om Joakim Almquist: restauranger, utbildning och familj.

Joakim Almquist ålder – hur gammal är han?

Det finns ingen offentlig källa som bekräftar Joakim Almquists ålder. Men det uppgavs i flera medier att han var 38 år gammal när han deltog i "Kockarnas kamp" 2023, vilket innebär att han i dag är i 40-årsåldern, rapporterade Hänt.

Växte Joakim Almquist upp i Motala?

Ja, Joakim Almquist har rötter i Motala. I en artikel beskrivs det att han är från Motala och att han lämnade staden vid 16 års ålder för att satsa på sin krogkarriär, rapporterade MVT.

Annons

Har Joakim Almquist någon utbildning?

Trots att Joakim redan som tonåring började inom restaurangbranschen, valde han bort det traditionella utbildningsspåret. Många trodde han skulle gå hotell- och restaurangprogrammet.

Annons

Han började ta extrajobb som diskare efter skolan. Istället för att gå den förväntade kockutbildningen valde han naturbruksprogrammet med inriktning på sportfiske, ett uttryck för hans stora intresse.

– Jag kände att jag redan fått in en fot i branschen och tyckte inte att hotell- och restaurangprogrammet verkade ha det driv som jag var ute efter, sa han i en intervju med Systembolaget.



Är Joakim Almquist kock?

Ja, Joakim Almquist är kock. I flera artiklar nämns det att han och Kalle Nilsson grundade restaurangen Punk Royale och senare tog över restaurangen Coco & Carmen. I listor över deltagarna i "Kockarnas kamp" beskrivs han som "kock" och omnämns bland stjärnkockar, rapporterade flera medier, däribland Systembolaget.

Driver Joakim Almquist restaurangerna Punk Royale och Coco & Carmen?

Ja, enligt flera källor är Joakim Almquist medgrundare och aktiv i driften av Punk Royale samt ägare/delägare till Coco & Carmen som en del av restauranggruppen, enligt Punk Royales egna hemsida.

Annons

Restaurangen Coco & Carmen har under onsdagen 1 oktober 2025 även hamnat i blåsväder efter att flera gäster insjuknat i symtom som liknar matförgiftning eller listeriainfektion.

Enligt myndigheter vårdas ett 20-tal personer på sjukhus med misstänkt listeriainfektion efter att ha ätit på restaurangen under helgen 25 och 27 september, och minst tre av dem har utvecklat sepsis.

Detta har lett till att restaurangen stängts temporärt medan undersökningar pågår och man samarbetar med Smittskydd Stockholm och miljömyndigheter för att identifiera smittkällan, rapporterar Svenska Dagbladet.

Till Aftonbladet har kocken Joakim Almquist uttalat sig med starkt engagemang och sympati för de drabbade.

– Jag lider fruktansvärt med de drabbade. Det enda jag kan tänka på är de människor som har blivit drabbade. Jag vill be om ursäkt direkt till dem, sa delägaren och kocken Joakim Almquist till Aftonbladet.

Krogen ska ha stängt cirka en vecka.

Har Joakim Almquist medverkat i "Kockarnas kamp"?

Ja, Joakim Almquist har medverkat i "Kockarnas kamp". Men det rapporterades 2023 om att han var först med att åka ut från programmet, enligt Hänt.

Annons

LÄS MER: Detaljen får tittarna att rasa på nya Solsidan



Har Joakim Almquist fru eller flickvän?

I en artikel från MVT 2018 nämns att Joakim Almquist hade en flickvän. Han är skriven med en kvinna vid namn Ellen, som han även har publicerat flera Instagram-bilder på.

Annons

Men det finns ingen offentlig information som bekräftar att Joakim är gift eller har en flickvän i dag.

Foto: Skärmdump/Instagram

Joakim Almquist familj – har han barn?

Det har inte offentliggjorts om Joakim Almquist har barn. Men på hans Instagram har han publicerat flera bilder med barn på, där han bland annat skriver: "Det är min lilla pojke som väntar på mig vid bilden", vilket kan indikera på att åtminstone har ett barn.

Har Joakim Almquist Instagram?