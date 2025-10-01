Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Polisen

Man hittad skadad – misstänkt grovt brott

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 20:22
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 21:50
Många poliser skickades till Majorna i Göteborg där en skadad man påträffades. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

En polisinsats pågår i Majorna i Göteborg sedan man fått larm om en skadad man. En man greps senare.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Polisen, Göteborg

Klockan 20.45 på onsdagen meddelade polisen att en man gripits misstänkt i ärendet. Mannen greps i en annan del av Göteborg och misstänks för grovt brott. ”Specifik rubricering kommer senare”, skriver polisen.

Larmet inkom vid 19-tiden om en skadad person på en adress i Majorna. Hans skador ”ska ha åsamkats med något vasst föremål”, enligt polisen. Men omfattningen av skadorna på mannen, som fick vård på platsen, är inte kända.

— Vi är på plats med ett antal resurser och det verkar vara ett flertal personer som ska höras där, sade polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara till TT vid 20-tiden.

Polisens tekniker ska undersöka den misstänkta brottsplatsen.

— Om de inte är på plats så är de strax där, säger Isaksson Samara vid 21-tiden.

