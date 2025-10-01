Man hittad skadad – misstänkt grovt brott

En polisinsats pågår i Majorna i Göteborg sedan man fått larm om en skadad man. En man greps senare.

Klockan 20.45 på onsdagen meddelade polisen att en man gripits misstänkt i ärendet. Mannen greps i en annan del av Göteborg och misstänks för grovt brott. ”Specifik rubricering kommer senare”, skriver polisen.

Larmet inkom vid 19-tiden om en skadad person på en adress i Majorna. Hans skador ”ska ha åsamkats med något vasst föremål”, enligt polisen. Men omfattningen av skadorna på mannen, som fick vård på platsen, är inte kända.

— Vi är på plats med ett antal resurser och det verkar vara ett flertal personer som ska höras där, sade polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara till TT vid 20-tiden.

Polisens tekniker ska undersöka den misstänkta brottsplatsen.