Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Polisen

60-årig man död efter bråk vid skola

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 00:18
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 07:24
Genrebild. Foto: Christine Olsson/TT

En man i 60-årsåldern är död efter ett bråk vid en skola i Malmö på onsdagskvällen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Polisen, mord, Malmö

Polisen larmades till platsen av allmänheten som iakttagit bråket.

– Mannen anträffas liggandes på marken till synes livlös. Han förs till sjukhus där han blir konstaterad avliden, säger Magnus Lefèvre, vakthavande befäl vid polisen.

LÄS MER: TV4-programmet läggs ner – deltagare dog under inspelning

Utreds som misstänkt mord 

Händelsen utreds som misstänkt mord. I nuläget är ingen gripen i ärendet, men enligt polisens uppgifter har flera misstänkta personer varit i bråk med den nu döde mannen.

Finns det någon gängkoppling?

– Det finns inget som tyder på det som det ser ut nu. Det är inget vi fått fram i utredningen hittills, säger Lefèvre.

Platsen har spärrats av och tekniker arbetar på platsen.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:05
Nyheter
/ Inrikes

Greta Thunberg frihetsberövad – ska tas till Israel

Idag
06:00
Nyheter
/ Inrikes

Nya metoder tar över i gängens krig

Idag
05:36
Nyheter
/ Inrikes

Sämre sömn får hjärnan att åldras

Idag
04:22
Nyheter
/ Inrikes

Glaciärer försvinner för första gången någonsin

Idag
04:12
Nyheter
/ Inrikes

Skarpa föremål hittade i Malmö

Idag
03:44
Nyheter
/ Inrikes

Miljontals datorer riskerar bli en säkerhetsfara

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons