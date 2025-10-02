60-årig man död efter bråk vid skola

En man i 60-årsåldern är död efter ett bråk vid en skola i Malmö på onsdagskvällen.

Polisen larmades till platsen av allmänheten som iakttagit bråket.

– Mannen anträffas liggandes på marken till synes livlös. Han förs till sjukhus där han blir konstaterad avliden, säger Magnus Lefèvre, vakthavande befäl vid polisen.

Utreds som misstänkt mord

Händelsen utreds som misstänkt mord. I nuläget är ingen gripen i ärendet, men enligt polisens uppgifter har flera misstänkta personer varit i bråk med den nu döde mannen.

Finns det någon gängkoppling?

– Det finns inget som tyder på det som det ser ut nu. Det är inget vi fått fram i utredningen hittills, säger Lefèvre.