Ändrade regler för restauranger och butiker – från 1 oktober

Från och med den 1 oktober förenklas reglerna för så kallade kassaregister, vilka används av allt från restauranger till butiker. Men vad innebär egentligen det här i praktiken?

Skatteverket har i uppdrag att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn samt att bidra till ett fungerande samhälle genom att också motverka brottslighet.

"Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföring, äktenskapsregistret och fastighetstaxering, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten", skriver myndigheten på den egna hemsidan.

Ett av de områden som Skatteverket ansvarar för är näringsverksamheter och deras skatter. Som en del av arbetet på detta område kräver man, med vissa undantag, att näringsverksamheter vilka säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller kontokortsbetalning – där även digital betalning med exempelvis Swish ingår – ska ha ett så kallat kassaregister. Detta för att minska fusk och skydda seriösa företagare.

Foto: Johan Nilsson/TT

Så fungerar ett kassaregister

I kassaregistret, som alltså finns hos allt från butiker till restauranger, ska en registreringsenhet och en certifierad kontrollenhet ingå, enligt myndighetens föreskrifter.

– En registreringsenhet är en enhet där man kan registrera och avsluta en försäljning, och den ska kunna producera ett kvitto. När man började med de här föreskrifterna så var det vanligtvis ett kassaregister, men i och med den tekniska utvecklingen benämner man det inte riktigt så längre. Det kan numera vara en kundterminal, där kunden själv gör och avslutar en beställning, förklarar Rickard Andersson Hultberg, sakkunnig i kassaregisterfrågor hos Skatteverket, för Nyheter24.

Vad är då en kontrollenhet?

– Förenklat kan man säga att en certifierad kontrollenhet är en krypterad lagringsyta för data som bara Skatteverket ska ha åtkomst till. Det är en slags säkerhet för att man inte ska kunna göra ändringar i kassaregistret som senare inte kan upptäckas, säger Cecilia Hägg, även hon sakkunnig i kassaregisterfrågor hos Skatteverket.

Foto: Martina Holmberg/TT

Reglerna för kassaregister förenklas på två sätt från 1 oktober

Nu låter myndigheten meddela att reglerna för kassaregister förenklas. I ett pressmeddelande uppger man att det rör sig om två förenklingar, vilka berör just registreringsenheterna och kontrollenheten. Rickard Andersson Hultberg förklarar vad som tidigare gällt, och vad som nu kommer gälla, när det gäller registreringsenheterna:

– Tidigare har det varit så att exempelvis restauranger, där kunder använder sin mobiltelefon för att göra en beställning och slutföra den, skulle anmäla varje registreringsenhet. Förenklingen innebär att registreringsenheter som innehas av kund, till exempel en mobiltelefon, inte längre behöver anmälas till Skatteverket.

Detta är dock under förutsättningen att företaget i fråga anmält minst en registreringsenhet till Skatteverket som delar kontrollenhet, system och kassaregisterprogram, med kundernas enheter.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vidare kommer man, från och med den 1 oktober, inte längre skicka ut de ID-skyltar man tidigare skickat ut och som sedermera skulle placeras på registrerings- och kontrollenheter.