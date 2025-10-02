Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Vintertid

Nya krav på vinterdäck för lastbilar – börjar gälla i höst

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 13:14
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 13:29
Genrebilder. Foto: Claudio Bresciani/TT & Fredrik Sandberg/TT

Reglerna för vinterdäck på lastbilar blir tuffare. Nu krävs vinterdäck på tunga fordon hela vintertiden – oberoende av väglag.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Vintertid, Sveriges Radio

Regeringens skärpta regler börjar gälla den 1 november.

Nya krav på vinterdäck för lastbilar – detta gäller 

Enligt de nya reglerna måste tunga fordon köra med vinterdäck mellan den 10 november och 10 april, oavsett om det råder vinterväglag. Även bussar på över 3,5 ton omfattas.

– Vi har sett hur dåliga däck påverkar trafiksäkerheten när lastbilar kör fast eller kör av vägen och därför går vi nu fram med den här skärpningen av regelverket, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) till Sveriges Radio.

Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag välkomnar förändringen och ser tydligare regler som en viktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet vintertid, säger vd:n Oscar Hyléen i ett pressmeddelande.

Dagens regler innebär krav på vinterdäck från den 1 december till och med 31 mars när vinterväglag råder.

Kommentarer

