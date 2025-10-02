70-årig kvinna vräks – sonen gömde knark och vapen i hemmet

Den 70-åriga kvinnan, som bott i lägenheten i 30 år, har försvarat sig med att hon inte vetat vad som fanns i väskan som en av sönerna förvarade i hennes lägenhet, har Hem & Hyra tidigare rapporterat.
Hyresnämnden: Har brustit i sitt tillsynsansvar
Men hyresnämnden och nu även hovrätten anser att hon brustit i sitt tillsynsansvar. ”Hyresgästen åsidosatte sina förpliktelser i så pass allvarlig grad att hyresavtalet inte ska förlängas”, skriver hovrätten.
Det är första gången som det kommunala bostadsbolaget MKB använder sig av lagen som gör det lättare att säga upp hyresgäster. I Göteborg har bostadsbolaget Poseidon använt den fem gånger, medan kommunala Stockholmshem hittills inte använt den, rapporterar P4 Malmöhus.