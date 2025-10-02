70-årig kvinna vräks – sonen gömde knark och vapen i hemmet

Sonen gömde handgranater, automatvapen och amfetamin hemma hos sin gamla mamma. Nu har även hovrätten kommit fram till att hyresvärden har rätt att vräka henne, rapporterar Fastighetstidningen.

Den 70-åriga kvinnan, som bott i lägenheten i 30 år, har försvarat sig med att hon inte vetat vad som fanns i väskan som en av sönerna förvarade i hennes lägenhet, har Hem & Hyra tidigare rapporterat.

Hyresnämnden: Har brustit i sitt tillsynsansvar

Men hyresnämnden och nu även hovrätten anser att hon brustit i sitt tillsynsansvar. ”Hyresgästen åsidosatte sina förpliktelser i så pass allvarlig grad att hyresavtalet inte ska förlängas”, skriver hovrätten.