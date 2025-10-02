Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Göteborg

70-årig kvinna vräks – sonen gömde knark och vapen i hemmet

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 10:30
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 10:47
Även hovrätten anser att det kommunala fastighetsbolaget MKB i Malmö har rätt att vräka en 70-årig kvinna sedan hennes son gömt handgranater hemma hos henne. Genrebilder. Foto: Johan Nilsson/TT

Sonen gömde handgranater, automatvapen och amfetamin hemma hos sin gamla mamma. Nu har även hovrätten kommit fram till att hyresvärden har rätt att vräka henne, rapporterar Fastighetstidningen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Göteborg

Den 70-åriga kvinnan, som bott i lägenheten i 30 år, har försvarat sig med att hon inte vetat vad som fanns i väskan som en av sönerna förvarade i hennes lägenhet, har Hem & Hyra tidigare rapporterat.

LÄS MER: Tio misstänka listeriafall i Uppsala – har ätit på lyxkrogen

Hyresnämnden: Har brustit i sitt tillsynsansvar 

Men hyresnämnden och nu även hovrätten anser att hon brustit i sitt tillsynsansvar. ”Hyresgästen åsidosatte sina förpliktelser i så pass allvarlig grad att hyresavtalet inte ska förlängas”, skriver hovrätten.

Det är första gången som det kommunala bostadsbolaget MKB använder sig av lagen som gör det lättare att säga upp hyresgäster. I Göteborg har bostadsbolaget Poseidon använt den fem gånger, medan kommunala Stockholmshem hittills inte använt den, rapporterar P4 Malmöhus.

LÄS MER: Greta Thunberg frihetsberövad – ska tas till Israel

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:30
Nyheter
/ Inrikes

70-årig kvinna vräks – sonen gömde knark och vapen i hemmet

Idag
10:09
Sport

J-O Waldner lön – så mycket pengar tjänar han

Idag
09:50
Nyheter
/ Inrikes

Fler har sökt vård efter lyxmiddag med listeria

Idag
09:39
Nyheter
/ Inrikes

Tio misstänka listeriafall i Uppsala – har ätit på lyxkrogen

Idag
09:31
Nyheter
/ Inrikes

Passen som upphör att gälla – från 1 oktober

Idag
08:29
Nyheter
/ Inrikes

Ny körkortsregel införs 15 januari – så påverkas du

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons