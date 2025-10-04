Ett holländskt turistpar besökte Ulriksdal när de fick syn på en grupp rådjur.

Paret, som är i 70-årsåldern, bestämde sig för att plocka upp en kamera för att fotografera rådjuren. Då grep en vakt in.

Turister tog foto på rådjur – måste böta 10 000 kronor

Paret har i förhör själva berättat att de var ute på en promenad längs vattnet vid Ulriksdal slottsträdgård när de nådde fram till en skog. Där fick de syn på rådjuren och valde att ta upp kameran.

Vid platsen ska det ha funnits en skylt med svensk text och en kamera på. Paret ska ha trott att skylten innebar att man inte fick fotografera byggnaderna i närheten.

Paret har nu dömts för olaga avbildning av skyddsobjekt, vilket Mitti var först att rapportera om. Enligt tingsrätten bör de ha förstått att de befann sig på obehörig mark där det inte är tillåtet att fotografera.

Både mannen och kvinnan får villkorlig dom och 50 dagsböter, vilket motsvarar 5 000 kronor var.

Brott mot rikets säkerhet har ökat

De senaste fem åren har antalet brott mot rikets säkerhet, dit olovlig avbildning och obehörigt tillträde till skyddsobjekt hör, ökat med 50 procent.

En av anledningarna är att det finns fler skyddsobjekt nu än för fem år sedan, alltså fler fotoförbud på fler platser.