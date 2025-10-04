Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Turister tog foto på rådjur – måste böta 10 000 kronor

Publicerad: 4 okt. 2025, kl. 15:30
Genrebilder. Foto: Martina Holmberg/TT & Pexels

Ett holländskt turistpar besökte Ulriksdal när de fick syn på en grupp rådjur.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Paret, som är i 70-årsåldern, bestämde sig för att plocka upp en kamera för att fotografera rådjuren. Då grep en vakt in. 

LÄS MER: Barn förgiftades av bakverk med knark – utredning läggs ner

Turister tog foto på rådjur – måste böta 10 000 kronor 

Paret har i förhör själva berättat att de var ute på en promenad längs vattnet vid Ulriksdal slottsträdgård när de nådde fram till en skog. Där fick de syn på rådjuren och valde att ta upp kameran. 

Vid platsen ska det ha funnits en skylt med svensk text och en kamera på. Paret ska ha trott att skylten innebar att man inte fick fotografera byggnaderna i närheten. 

Paret har nu dömts för olaga avbildning av skyddsobjekt, vilket Mitti var först att rapportera om. Enligt tingsrätten bör de ha förstått att de befann sig på obehörig mark där det inte är tillåtet att fotografera. 

Både mannen och kvinnan får villkorlig dom och 50 dagsböter, vilket motsvarar 5 000 kronor var. 

LÄS MER: 70-årig kvinna vräks – sonen gömde knark och vapen i hemmet

Brott mot rikets säkerhet har ökat

De senaste fem åren har antalet brott mot rikets säkerhet, dit olovlig avbildning och obehörigt tillträde till skyddsobjekt hör, ökat med 50 procent. 

En av anledningarna är att det finns fler skyddsobjekt nu än för fem år sedan, alltså fler fotoförbud på fler platser. 

LÄS MER: SMHI varnar för stormen Amy

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Turister tog foto på rådjur – måste böta 10 000 kronor

Idag
14:41
Nyheter
/ Inrikes

13-åring misstänkt för skottlossningen i Gävle - sköt sex personer

Idag
14:06
Nyheter
/ Inrikes

Efterlängtade varan skapar kaos på Ica: "Kunderna tacklas"

Idag
12:29
Nyheter
/ Motor

Nu får du köra med vinterdäck – dessa lagar måste du följa

Idag
11:42
Nyheter
/ Inrikes

Skottlossningen i Gävle: Hampus hjälpte skadade på plats

Idag
10:38
Nyheter
/ Inrikes

Polisen vädjar om tips efter skjutning i Linköping

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons