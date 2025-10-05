Tusentals svenskar uppmanas: Använd inte "medicinen"

Tusentals svenskar tros ha köpt olagligt tillverkade läkemedel från samma "företag", enligt Läkemedelsverket.

Under förra året var det nära sju miljoner svenskar – alltså omkring 68 procent av den totala befolkningen – som hämtade ut minst ett receptbelagt läkemedel, enligt statistik från Socialstyrelsen. Dessa läkemedel, som alltså kräver receptförskrivning, har blivit godkända för försäljning av Läkemedelsverket, vilket också är den myndighet som ger tillstånd för distribution av läkemedel.

De bär också ansvar att övervaka läkemedelsdistributionen i landet och i dagarna kunde man, efter att polisen gjort ett tillslag, konstatera att ett företag olovligen sålt egentillverkad medicin sedan 2024.

MISSA INTE: Lågprisjätten Shein öppnar sin första butik i Paris

Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Olagliga läkemedel har tillverkats i ödetorp

Mer specifikt upptäckte polisen, när de gjorde ett tillslag mot ett ödetorp i Värmland, en omfattande tillverkning av olagliga läkemedel. Dessa har, enligt Läkemedelsverket, sålts av ett kriminellt nätverk via ett tiotal hemsidor. Vid tillslaget kunde polisen beslagta tusentals förpackningar med det påstådda läkemedlet, men man befarar också att tusentals svenskar kan ha köpt och fått hem olagligt tillverkade injektionslösningar och tabletter.

Annons

"Företaget" som ligger bakom hemsidorna där de olagliga läkemedlen sålts heter Idenex, använder en logotyp föreställande ett hjärta med ett plustecken inuti och saknar tillstånd för läkemedelstillverkning.

– Vi har sett hur olaglig försäljning av läkemedel på nätet ökar och polisens tillslag ger också en inblick i verkligheten bakom webbplatserna. Det är uppenbara risker för hälsan att injicera dessa preparat och det är viktigt att myndigheter nu får verktyg att vända denna utveckling, säger Lena Björk, tillsynsdirektör på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Lena Björk. Foto: Magnus Aronsson/Läkemedelsverket

Viktiga symboler att hålla utkik efter på nätapotek

Myndigheten uppmanar alla som ska köpa läkemedel online att kontrollera så att nätbutiken är laglig. Ett riktmärke att ta fasta på är att receptbelagd medicin endast säljs på apotek. Står det "utan recept" är det, med andra ord, en varningssignal.

Annons

Därutöver ska hemsidor som säljer läkemedel ha klickbara EU-symboler och svenska nätapotek ska dessutom ha apotekssymbolen, vilken länkar till Läkemedelsverket och huruvida webbplatsen blivit godkänd eller ej.

"Endast på godkända sidor kan du som kund vara säker på att du får lagliga, säkra och effektiva läkemedel", skriver myndigheten i pressmeddelandet.

Exempel på apotekssymbolen, markerat i rött, på Apotek Hjärtats webbsida. Foto: Skärmavbild/apotekhjartat.se

Uppmaningen: Använd inte läkemedel från Idenex

Men om tusentals svenskar nu köpt dessa olagliga läkemedel, kommer de att informeras? När Nyheter24 kommer i kontakt med Läkemedelsverket uppger Martin Burman, senior tillsynsutredare på myndigheten, följande:

"Läkemedelsverket har inga uppgifter på vilka som handlat av på de olagliga webbplatserna, och kan inte kontakta dem. Lagliga tillverkare har ett ansvara att dra tillbaka farliga läkemedel och eventuellt kontakta användare, men detta är en kriminell organisation."

Till de som handlat läkemedel från webbsidor som drivits av Idenex kommer Burman med en tydlig uppmaning: