Den kinesiska lågprisjätten Shein kommer att öppna sin allra första fysiska butik i Paris i november.

Shein är ett av världens största ultra fast fashion-företag. Nu meddelar lågprisjätten att de kommer att öppna sin allra första fysiska butik redan i november, rapporterar France 24.

Kritiken mot Shein: "Fula knep"

Shein har tidigare kritiserats av många olika skäl. Bland annat för dåliga arbetsvillkor i Kina, för användning av farliga kemikalier i sina kläder och för bristande marknadsföring.

Så sent som i våras anmäldes modesajten av flera konsumentorganisationer i Europa, däribland Sveriges Konsumenter. Shein anklagades då bland annat för att använda sig av så kallade "flash sales" – meddelanden om att varor snart är slut och som syftar till att få konsumenten att handla mer än planerat. Enligt konsumentorganisationerna strider sådana inslag mot EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder.

– Det är fula knep som ska få kunderna att köpa mer än de planerat, och som eldar på miljöproblem och överskuldsättning, sa Johanna Hållén, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, i ett pressmeddelande.

Även så sent som för en månad sedan fick Shein en miljardbot av franska staten efter att ha brutit mot datalagringslagar.

Shein öppnar sin första fysiska butik i Paris

Nu meddelar lågprisjätten att de kommer att öppna sin första fysiska butik redan i höst. Butiken kommer att öppna i varuhuset BHV Marais i Paris.