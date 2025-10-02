Nyheter24

Lågprisjätten Shein öppnar sin första butik i Paris

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 14:26
Ultra fast fashion-företaget Shein öppnar sin första fysiska butik. Genrebilder. Foto: Stella Pictures/TT & Jessica Gow/TT

Den kinesiska lågprisjätten Shein kommer att öppna sin allra första fysiska butik i Paris i november.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter



Frankrike

Shein är ett av världens största ultra fast fashion-företag. Nu meddelar lågprisjätten att de kommer att öppna sin allra första fysiska butik redan i november, rapporterar France 24

Kritiken mot Shein: "Fula knep"

Shein har tidigare kritiserats av många olika skäl. Bland annat för dåliga arbetsvillkor i Kina, för användning av farliga kemikalier i sina kläder och för bristande marknadsföring. 

Så sent som i våras anmäldes modesajten av flera konsumentorganisationer i Europa, däribland Sveriges Konsumenter. Shein anklagades då bland annat för att använda sig av så kallade "flash sales" – meddelanden om att varor snart är slut och som syftar till att få konsumenten att handla mer än planerat. Enligt konsumentorganisationerna strider sådana inslag mot EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 

– Det är fula knep som ska få kunderna att köpa mer än de planerat, och som eldar på miljöproblem och överskuldsättning, sa Johanna Hållén, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, i ett pressmeddelande

Även så sent som för en månad sedan fick Shein en miljardbot av franska staten efter att ha brutit mot datalagringslagar. 

Shein har tidigare kritiserats av många olika skäl. Foto: Jessica Gow/TT

Shein öppnar sin första fysiska butik i Paris

Nu meddelar lågprisjätten att de kommer att öppna sin första fysiska butik redan i höst. Butiken kommer att öppna i varuhuset BHV Marais i Paris. 

Man planerar även att öppna upp butiker i Dijon, Reims, Grenoble, Angers och Limoges. 

