Man i 65-årsåldern död – fick ett träd över sig

En man i 65-årsåldern fördes till sjukhus efter en arbetsolycka där han uppges ha träffats av ett träd.

En man i 65-årsåldern har förts till sjukhus efter en arbetsolycka utanför Huskvarna i Jönköping kommun.



Olyckan inträffade på torsdagsförmiddagen på landsbygden i närheten av Kaxholmen, nordost om Jönköping, uppger polisens presstalesperson Olle Älveroth.

Man fick träd över sig – dog av sina skador

— Vi larmades om att en person skulle ha skadats allvarligt efter att på något sätt ha blivit fastklämd, säger Olle Älveroth.

Senare framkom att personen fått ett träd över sig. Polisen betraktar det hela som en arbetsplatsolycka.

Senare under kvällen uppger polisen att mannen dött av sina skador.

Anhöriga har blivit underrättade, rapporterar Aftonbladet.