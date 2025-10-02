Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Polisen

Man i 65-årsåldern död – fick ett träd över sig

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 18:38
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 19:26
En person ska ha fått ett träd över sig och blivit fastklämd. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

En man i 65-årsåldern fördes till sjukhus efter en arbetsolycka där han uppges ha träffats av ett träd.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Polisen

En man i 65-årsåldern har förts till sjukhus efter en arbetsolycka utanför Huskvarna i Jönköping kommun.

Olyckan inträffade på torsdagsförmiddagen på landsbygden i närheten av Kaxholmen, nordost om Jönköping, uppger polisens presstalesperson Olle Älveroth.

Man fick träd över sig – dog av sina skador

— Vi larmades om att en person skulle ha skadats allvarligt efter att på något sätt ha blivit fastklämd, säger Olle Älveroth.

Senare framkom att personen fått ett träd över sig. Polisen betraktar det hela som en arbetsplatsolycka.

Senare under kvällen uppger polisen att mannen dött av sina skador. 

Anhöriga har blivit underrättade, rapporterar Aftonbladet.

Texten uppdateras.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:38
Nyheter
/ Inrikes

Man i 65-årsåldern död – fick ett träd över sig

Idag
18:30
Nyheter
/ Utrikes

Starka protester mot Israel världen över: "Världskriminell"

Idag
17:39
Nyheter
/ Inrikes

Fyra bekräftade listeria-fall – 400 personer kan ha smittats

Idag
17:28
Nyheter
/ Inrikes

Gäster och kock i slagsmål på Texas Longhorn: "Chockad"

Idag
16:24
Nyheter
/ Inrikes

Eskilstuna överklagar dispens för farlig kemikalie

Idag
16:22
Nyheter
/ Inrikes

Öppnar för biståndsuppgörelse med Syrien

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons