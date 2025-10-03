Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Magdalena Andersson

S: Höj barnbidraget och slopa karensdagen

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 08:28
Uppdaterad: 3 okt. 2025, kl. 09:34
Genrebilder. Foto: Anders Wiklund/TT & Caisa Rasmussen/TT

Socialdemokraterna föreslår en höjning av både barn- och studiebidraget med 200 kronor per månad. De vill även höja bostadsbidraget för barnfamiljer och slopa karensdagen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, Politik

Förslagen kommer i partiets så kallade skuggbudget för 2026, som ska presenteras i sin helhet på måndag.

– Vi vill också sänka skatten för vanliga människor, men inte höginkomsttagare, säger S-ledaren Magdalena Andersson på en pressträff.

– En vanlig barnfamilj får nästan 5 000 kronor mer om året med vår politik jämfört med regeringens, tillägger hon.

LÄS MER: Så får du ner räntan på ditt lån – kan skilja mycket

LO:s ordförande välkomnar förslagen

LO:s ordförande Johan Lindholm deltar också på pressträffen. Han välkomnar särskilt den slopade karensen, som S vill kombinera med ett högkostnadsskydd för småföretag.

– Det här är naturligtvis riktigt bra politik, tycker vi, för Sveriges alla arbetare, säger han.

Lindholm beskriver karensdagen som en klassfråga, då arbetare till skillnad från många tjänstemän normalt inte kan jobba hemifrån vid sjukdom.

LÄS MER: Larmet: Kontantsystemet riskerar kollaps

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:31
Nyheter
/ Inrikes

Expert: Fler krogar kan vara drabbade av listeria

Idag
08:58
Sport

Svenska stjärnan avslutar karriären – tårar i natt

Idag
08:42
Sport

Elvira Öberg är tillsammans med landslagskollegan

Idag
08:28
Nyheter
/ Inrikes

S: Höj barnbidraget och slopa karensdagen

Idag
08:27
Nyheter
/ Inrikes

Så farligt är listeria egentligen – läkaren förklarar

Idag
07:51
Nyheter
/ Inrikes

Skatteverket varnar för angripare: "Kan lura vem som helst"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons