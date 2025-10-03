S: Höj barnbidraget och slopa karensdagen

Socialdemokraterna föreslår en höjning av både barn- och studiebidraget med 200 kronor per månad. De vill även höja bostadsbidraget för barnfamiljer och slopa karensdagen.

Förslagen kommer i partiets så kallade skuggbudget för 2026, som ska presenteras i sin helhet på måndag.

– Vi vill också sänka skatten för vanliga människor, men inte höginkomsttagare, säger S-ledaren Magdalena Andersson på en pressträff.

– En vanlig barnfamilj får nästan 5 000 kronor mer om året med vår politik jämfört med regeringens, tillägger hon.

LO:s ordförande välkomnar förslagen

LO:s ordförande Johan Lindholm deltar också på pressträffen. Han välkomnar särskilt den slopade karensen, som S vill kombinera med ett högkostnadsskydd för småföretag.

– Det här är naturligtvis riktigt bra politik, tycker vi, för Sveriges alla arbetare, säger han.