S: Höj barnbidraget och slopa karensdagen

Förslagen kommer i partiets så kallade skuggbudget för 2026, som ska presenteras i sin helhet på måndag.
– Vi vill också sänka skatten för vanliga människor, men inte höginkomsttagare, säger S-ledaren Magdalena Andersson på en pressträff.
– En vanlig barnfamilj får nästan 5 000 kronor mer om året med vår politik jämfört med regeringens, tillägger hon.
LO:s ordförande välkomnar förslagen
LO:s ordförande Johan Lindholm deltar också på pressträffen. Han välkomnar särskilt den slopade karensen, som S vill kombinera med ett högkostnadsskydd för småföretag.
– Det här är naturligtvis riktigt bra politik, tycker vi, för Sveriges alla arbetare, säger han.
Lindholm beskriver karensdagen som en klassfråga, då arbetare till skillnad från många tjänstemän normalt inte kan jobba hemifrån vid sjukdom.