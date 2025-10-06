Nyheter24
Polisen efter skjutningen i Gävle: ”Intressanta beslag”

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 09:34
Uppdaterad: 6 okt. 2025, kl. 09:43
Polisen har hittat flera "intressanta" beslag efter helgens skjutning i Gävle. Foto: Jonas Ekströmer/TT & Jonas Ekströmer/TT

Fler poliser kommer att synas på gator i torg i Gävle efter helgens skjutning där sex personer skadades. ”Vi har gjort flera intressanta beslag och utredningsläget ser bra ut", säger Karin Wessén, chef för utredningssektionen i polisområde Gävleborg

Brottet rubriceras som grovt vapenbrott och försök till mord. Den misstänkte, en 14-årig pojke, har förhörts i helgen, liksom olika vittnen.

”Vi har en god bild av händelseförloppet bland annat genom de digitala spår vi har säkrat”, säger KarinWessén i ett pressmeddelande.

MISSA INTE: Kristersson till Gävle efter skjutningen

Karin Wessén, chef för utredningssektionen i Gävleborg. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Polisen: Händelsen skapar otrygghet

Hon säger att man inte kan gå ut med fler detaljer och att det är för tidigt att säga något om motivet eller vem som egentligen var mål för attacken.

”Den här typen av händelser skapar otrygghet, därför kommer vi fortsatt vara synliga och tillgängliga för allmänheten på de platser där många rör sig”.

LÄS MER: Kraftig ökning av barn som grips för våldsdåd

