Brottet rubriceras som grovt vapenbrott och försök till mord. Den misstänkte, en 14-årig pojke, har förhörts i helgen, liksom olika vittnen.
”Vi har en god bild av händelseförloppet bland annat genom de digitala spår vi har säkrat”, säger KarinWessén i ett pressmeddelande.
Polisen: Händelsen skapar otrygghet
Hon säger att man inte kan gå ut med fler detaljer och att det är för tidigt att säga något om motivet eller vem som egentligen var mål för attacken.
”Den här typen av händelser skapar otrygghet, därför kommer vi fortsatt vara synliga och tillgängliga för allmänheten på de platser där många rör sig”.