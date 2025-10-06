Största heroinbeslaget någonsin – fejkad Clas Ohlson-last

Ett rekordbeslag av heroin har gjorts i Helsingborg. Utöver 50 kilo heroin fann Tullverket även andra narkotika preparat.

Tullverket har gjort ett rekordbeslag av heroin i en lastbil i Helsingborgs hamn. Utöver 50 kilo heroin fanns även 319 kilo amfetamin och ett antal andra narkotiska preparat i lasten. Totalt fanns där ett halvt ton narkotika till ett uppskattat värde på uppemot 150 miljoner kronor, skriver Tullverket i ett pressmeddelande.

Enligt frakthandlingarna var lastbilen på väg med hushållsapparater till Clas Ohlson, men tullpersonal reagerade på att kartongerna var tydligt begagnade.

Förfalskade orderhandlingar

En utredning gjord av tullkriminalen visar att Clas Ohlson inte har beställt de hushållsprodukter som fanns i lasten och att produkterna inte säljs på Clas Ohlson. De känner heller inte till det nederländska företaget som är avsändare eller det polska företaget som ska ha levererat varorna.

Tullverket bad polska myndigheter att undersöka om orderhandlingarna var äkta, men de visade sig vara förfalskade.