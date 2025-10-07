Sverigedemokraterna och Youtube-paret Joakim och Jonna Lundell är Sveriges mäktigaste i sociala medier. Trion JLC kniper tredjeplatsen – och petas därmed ner från förra årets silverplats.

Sverigedemokraterna är åter Sveriges mäktigaste aktör i sociala medier – före Familjen Lundell, SVT, JLC och TV4.

Det visar Medieakademins färska Maktbarometern 2025, som väger samman räckvidd och engagemang över de största plattformarna och premierar aktörer som lyckas brett.

Partier och medier utmanas av kreatörer

Barometern bygger på data från 1 augusti 2024 till 1 augusti 2025 och tar hänsyn till hur många som faktiskt använder varje plattform varje vecka (Instagram 55 procent, YouTube 51 procent, Facebook 30 procent, Tiktok 16 procent, X 8 procent).

Det betyder att framgång på en enskild plattform inte räcker – bredd och genomslag över flera kanaler väger tyngst.

I topp 100 totalt är kreatörer den största gruppen (58 procent) följt av media (18 procent), partier (14 procent) och organisationer/företag (10 procent).

Foto: Skärmavbild/Maktbarometern

Topp 30 totalt – Årets makthavare i sociala medier

Här är listan i nummerordning:

Annons

Sverigedemokraterna Familjen Lundell SVT JLC TV4 Aftonbladet Sveriges Radio Polisen Expressen Mauri Hermundsson Socialdemokraterna Moderaterna Riks IJustWantToBeCool Emil Hansius Newsner Försvarsmakten Vänsterpartiet Henrik Jönsson Fredrik Andersson ICA RandomMakingMovies HBO Max Sampev2 Kristdemokraterna Konstiga bloggen Johanna Berg Bianca Ingrosso Diyari Nicks Burek Report

JLC är mäktigast på Youtube, enligt Maktbarometern 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

Mäktigast på Youtube

JLC Familjen Lundell Emil Hansius IJustWantToBeCool2 Burek Report

Annons

(Metod: svenska visningar, gilla-klick och kommentarer under året, inte prenumeranter.)

Mäktigast på Instagram

Pernilla Wahlgren Joakim Lundell Jonna Lundell Mauri Hermundsson (Mustigamauri) Sveriges Roligaste Barn

(Metod: svenska följare samt snitt på svenska likes/kommentarer. Stories ingår inte.)

Mäktigast på Tiktok

Mustigamauri Expressen TV4 Nyheterna Aftonbladet Emelie Nilsson

Annons

(Metod: svenska visningar, gilla, kommentarer och delningar. Data från Exolyt.)

Mäktigast på Facebook

Kattjouren Sverigedemokraterna Newsner Jessica Stegrud Humorbibeln

(Metod: svenska delningar, likes och kommentarer – totalt och per post).

Mäktigast på X (Twitter)

Hanif Bali Henrik Jönsson Richard Jomshof Susanna Silfverskiöld Ebba Busch