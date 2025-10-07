Sverigedemokraterna är åter Sveriges mäktigaste aktör i sociala medier – före Familjen Lundell, SVT, JLC och TV4.
Det visar Medieakademins färska Maktbarometern 2025, som väger samman räckvidd och engagemang över de största plattformarna och premierar aktörer som lyckas brett.
Partier och medier utmanas av kreatörer
Barometern bygger på data från 1 augusti 2024 till 1 augusti 2025 och tar hänsyn till hur många som faktiskt använder varje plattform varje vecka (Instagram 55 procent, YouTube 51 procent, Facebook 30 procent, Tiktok 16 procent, X 8 procent).
Det betyder att framgång på en enskild plattform inte räcker – bredd och genomslag över flera kanaler väger tyngst.
I topp 100 totalt är kreatörer den största gruppen (58 procent) följt av media (18 procent), partier (14 procent) och organisationer/företag (10 procent).
Topp 30 totalt – Årets makthavare i sociala medier
Här är listan i nummerordning:
- Sverigedemokraterna
- Familjen Lundell
- SVT
- JLC
- TV4
- Aftonbladet
- Sveriges Radio
- Polisen
- Expressen
- Mauri Hermundsson
- Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Riks
- IJustWantToBeCool
- Emil Hansius
- Newsner
- Försvarsmakten
- Vänsterpartiet
- Henrik Jönsson
- Fredrik Andersson
- ICA
- RandomMakingMovies
- HBO Max
- Sampev2
- Kristdemokraterna
- Konstiga bloggen
- Johanna Berg
- Bianca Ingrosso
- Diyari
- Nicks Burek Report
Mäktigast på Youtube
- JLC
- Familjen Lundell
- Emil Hansius
- IJustWantToBeCool2
- Burek Report
(Metod: svenska visningar, gilla-klick och kommentarer under året, inte prenumeranter.)
Mäktigast på Instagram
- Pernilla Wahlgren
- Joakim Lundell
- Jonna Lundell
- Mauri Hermundsson (Mustigamauri)
- Sveriges Roligaste Barn
(Metod: svenska följare samt snitt på svenska likes/kommentarer. Stories ingår inte.)
Mäktigast på Tiktok
- Mustigamauri
- Expressen
- TV4 Nyheterna
- Aftonbladet
- Emelie Nilsson
(Metod: svenska visningar, gilla, kommentarer och delningar. Data från Exolyt.)
Mäktigast på Facebook
- Kattjouren
- Sverigedemokraterna
- Newsner
- Jessica Stegrud
- Humorbibeln
(Metod: svenska delningar, likes och kommentarer – totalt och per post).
Mäktigast på X (Twitter)
- Hanif Bali
- Henrik Jönsson
- Richard Jomshof
- Susanna Silfverskiöld
- Ebba Busch
(Metod 2025: svenska följare, visningar, likes och delningar på X-poster.)