SD är mäktigast i Sverige på sociala medier – igen

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 06:01
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 08:05
Sverigedemokraterna och makarna Joakim och Jonna Lundell toppar Maktbarometern 2025. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Stella Pictures & Skärmavbild/Maktbarometern

Sverigedemokraterna och Youtube-paret Joakim och Jonna Lundell är Sveriges mäktigaste i sociala medier. Trion JLC kniper tredjeplatsen – och petas därmed ner från förra årets silverplats.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör
Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Sverigedemokraterna är åter Sveriges mäktigaste aktör i sociala medier – före Familjen Lundell, SVT, JLC och TV4. 

Det visar Medieakademins färska Maktbarometern 2025, som väger samman räckvidd och engagemang över de största plattformarna och premierar aktörer som lyckas brett.

Partier och medier utmanas av kreatörer

Barometern bygger på data från 1 augusti 2024 till 1 augusti 2025 och tar hänsyn till hur många som faktiskt använder varje plattform varje vecka (Instagram 55 procent, YouTube 51 procent, Facebook 30 procent, Tiktok 16 procent, X 8 procent). 

Det betyder att framgång på en enskild plattform inte räcker – bredd och genomslag över flera kanaler väger tyngst.

I topp 100 totalt är kreatörer den största gruppen (58 procent) följt av media (18 procent), partier (14 procent) och organisationer/företag (10 procent).

Foto: Skärmavbild/Maktbarometern

Topp 30 totalt – Årets makthavare i sociala medier

Här är listan i nummerordning:

  1. Sverigedemokraterna
  2. Familjen Lundell
  3. SVT
  4. JLC
  5. TV4
  6. Aftonbladet
  7. Sveriges Radio
  8. Polisen
  9. Expressen
  10. Mauri Hermundsson
  11. Socialdemokraterna
  12. Moderaterna
  13. Riks
  14. IJustWantToBeCool
  15. Emil Hansius
  16. Newsner
  17. Försvarsmakten
  18. Vänsterpartiet
  19. Henrik Jönsson
  20. Fredrik Andersson
  21. ICA
  22. RandomMakingMovies
  23. HBO Max
  24. Sampev2
  25. Kristdemokraterna
  26. Konstiga bloggen
  27. Johanna Berg
  28. Bianca Ingrosso
  29. Diyari
  30. Nicks Burek Report
JLC är mäktigast på Youtube, enligt Maktbarometern 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

Mäktigast på Youtube

  1. JLC
  2. Familjen Lundell
  3. Emil Hansius
  4. IJustWantToBeCool2
  5. Burek Report
(Metod: svenska visningar, gilla-klick och kommentarer under året, inte prenumeranter.)

Mäktigast på Instagram

  1. Pernilla Wahlgren
  2. Joakim Lundell
  3. Jonna Lundell
  4. Mauri Hermundsson (Mustigamauri)
  5. Sveriges Roligaste Barn

(Metod: svenska följare samt snitt på svenska likes/kommentarer. Stories ingår inte.)

Mäktigast på Tiktok

  1. Mustigamauri
  2. Expressen
  3. TV4 Nyheterna
  4. Aftonbladet
  5. Emelie Nilsson
(Metod: svenska visningar, gilla, kommentarer och delningar. Data från Exolyt.)

Mäktigast på Facebook

  1. Kattjouren
  2. Sverigedemokraterna
  3. Newsner
  4. Jessica Stegrud
  5. Humorbibeln

(Metod: svenska delningar, likes och kommentarer – totalt och per post).

Mäktigast på X (Twitter)

  1. Hanif Bali
  2. Henrik Jönsson
  3. Richard Jomshof
  4. Susanna Silfverskiöld
  5. Ebba Busch

(Metod 2025: svenska följare, visningar, likes och delningar på X-poster.)

