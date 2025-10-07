En Lidl-butik i Örebro fick under måndagskvällen utrymmas efter att polis och räddningstjänst larmats om en brand i lokalen.

Branden, som orsakade kraftig rökutveckling, är nu släckt. Enligt polisens initiala uppgifter har ingen person kommit till skada.

En Lidl-butik i Örebro fick under måndagskvällen utrymmas efter att polis och räddningstjänst larmats om en brand i lokalen. Genrebild. Foto: Pontus Lundahl/TT

Misstänkt mordbrand i Lidl-butik

Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand efter händelsen, som inträffade vid 18-tiden i stadsdelen Rynninge, skriver polisen på sin hemsida.

Flera polispatruller har varit på platsen och genomfört utredningsåtgärder. De har bland annat pratat med kunder och personal för att få klarhet i vad som har hänt.



Utredningen gäller mordbrand, alternativt grov mordbrand. Ingen misstänkt har gripits i nuläget.