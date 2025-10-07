Nyheter24
Misstänkt mordbrand i Lidl-butik

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 08:14
Genrebilder. Foto: Johan Nilsson/TT & Christine Olsson/TT

En Lidl-butik i Örebro fick under måndagskvällen utrymmas efter att polis och räddningstjänst larmats om en brand i lokalen.

Alice Adler
Reporter

Lidl

Branden, som orsakade kraftig rökutveckling, är nu släckt. Enligt polisens initiala uppgifter har ingen person kommit till skada.

Branden, som orsakade kraftig rökutveckling, är nu släckt. Enligt polisens initiala uppgifter har ingen person kommit till skada.

Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand efter händelsen, som inträffade vid 18-tiden i stadsdelen Rynninge, skriver polisen på sin hemsida

Flera polispatruller har varit på platsen och genomfört utredningsåtgärder. De har bland annat pratat med kunder och personal för att få klarhet i vad som har hänt.

Utredningen gäller mordbrand, alternativt grov mordbrand. Ingen misstänkt har gripits i nuläget. 

