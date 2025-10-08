Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Svensk godisfavorit kan stoppas – Haribo stämmer godisjätten

Publicerad: 8 okt. 2025, kl. 06:32
Genrebilder. Foto: Martina Holmberg/TT & Mariam Butt/TT

Ett av svenskarnas mest älskade godis kan försvinna från butikshyllorna, åtminstone om den tyska godisjätten Haribo får som de vill.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Det svenska företaget Candy People, med bas i Malmö, riskerar nu att stoppas från att sälja sina populära godisnappar. Detta efter att Haribo lämnat in en stämningsansökan, rapporterar SVT.

LÄS MER: Matpriserna stiger – lågprisjätten höjer mest

Candy People anklagas för plagiat

Båda företagen tillverkar godisnappar, men Haribo menar att Candy Peoples versioner är för lika deras egna. Candy People har sålt de klassiska godisnapparna i Sverige sedan 1960-talet.

Haribo anser att likheterna kan göra att kunder som vill köpa Haribo-nappar råkar ta fel produkt. Skulle Haribo få rätt kan Candy People alltså stoppas från att sälja sina populära godisnappar.

LÄS MER: Varning för akut elbrist i vinter – priset kan rusa

Expert: Räcker inte för att ge ensamrätt

Marianne Levin, expert inom immaterialrätt, tror dock inte att Haribo har mycket att vinna på stämningen.

– Frågan är, kan man lägga sig som stor tillverkare så att man får ett monopol på godisnappar? Det menar jag, det kan man inte, säger hon till SVT.

Hon menar att Haribos varumärke inte räcker för att ge dem ensamrätt på napparna.

LÄS MER: Stor brist på livsmedlet – butikshyllorna gapar tomma

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:33
Nyheter
/ Inrikes

Stor krock i Stockholm – långa köer

Idag
07:33
Nyheter
/ Inrikes

Facebooks nya regler stoppar mammografiannons

Idag
06:32
Nyheter
/ Inrikes

Svensk godisfavorit kan stoppas – Haribo stämmer godisjätten

Idag
06:30
Nyheter
/ Inrikes

Larm om hög smäll i Malmö

Idag
06:16
Nyheter
/ Inrikes

Cellernas snabbverkstad kan ge Nobelpris

Idag
03:02
Nyheter
/ Inrikes

Landets första forskarskola för poliser startas

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons