Svensk godisfavorit kan stoppas – Haribo stämmer godisjätten

Ett av svenskarnas mest älskade godis kan försvinna från butikshyllorna, åtminstone om den tyska godisjätten Haribo får som de vill.

Det svenska företaget Candy People, med bas i Malmö, riskerar nu att stoppas från att sälja sina populära godisnappar. Detta efter att Haribo lämnat in en stämningsansökan, rapporterar SVT.

Candy People anklagas för plagiat

Båda företagen tillverkar godisnappar, men Haribo menar att Candy Peoples versioner är för lika deras egna. Candy People har sålt de klassiska godisnapparna i Sverige sedan 1960-talet.

Haribo anser att likheterna kan göra att kunder som vill köpa Haribo-nappar råkar ta fel produkt. Skulle Haribo få rätt kan Candy People alltså stoppas från att sälja sina populära godisnappar.

Expert: Räcker inte för att ge ensamrätt

Marianne Levin, expert inom immaterialrätt, tror dock inte att Haribo har mycket att vinna på stämningen.

– Frågan är, kan man lägga sig som stor tillverkare så att man får ett monopol på godisnappar? Det menar jag, det kan man inte, säger hon till SVT.