Stor brist på livsmedlet – butikshyllorna gapar tomma

Efterfrågan på kyckling har ökat rejält, delvis på grund av bristen på nötkött.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om bristen på nötkött, som bland annat är en konsekvens av att det är fler lantbrukare som slutar föda upp nötkreatur, jämfört med hur många som börjar.

Nu råder det även stor brist på kyckling i svenska matbutiker.

Stor brist på kyckling – butikshyllorna gapar tomma

I Blekinge är kycklingen helt slut i flera matbutiker, rapporterar Sydöstran som varit i kontakt med fler handlare i länet. Även i Jämtland är både hyllor och frysdiskar tomma.

För Sydöstran berättar Hemköp-handlaren Karl-Johan Samuelsson att bristen kan pågå ett tag framöver.

– Efterfrågan är större än tillgången, och så här kommer det vara ett tag, säger han.

Samuelsson poängterar även att bristen kan bero på att det föds färre kycklingar. Hemköp-butiken har nu tvingats ta bort kampanjer på kyckling, eftersom det inte finns tillräckligt att köpa in.

Fler väljer kyckling

Maria Donis, vd på branschorganisationen Svensk Fågel, berättar för P4 Jämtland att fler konsumenter väljer kyckling som alternativ när priserna på exempelvis nötkött blivit dyrare till följd av bristen. Många värnar även om miljön, och väljer därför svenskproducerat.

– Det är i grund och botten positivt, men innebär att vi måste bygga fler stallar, vilket är kostsamt och krångligt i Sverige, säger hon till kanalen.

Enligt Donis kan kycklingbristen hålla i sig till början av 2026.