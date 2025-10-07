Varning för akut elbrist i vinter – priset kan rusa

En akut elbrist hotar i vinter. Blir det smällkallt är risken överhängande att elen inte räcker till. Orsaken är att det saknas en effektreserv sedan Svenska Kraftnät tvingats avbryta upphandlingen.

De senaste vintrarna har det oljeeldade kraftverket i Karlshamn fungerat som en elreserv, men det avtalet gick ut förra säsongen. Och inför den nya upphandlingen av elproducenter som skulle ta sig an detta uppdrag har nya regler gällt, där EU:s statsstödsregler sätter gränser. Det får helt enkelt inte kosta för mycket.

— Tre anbudsgivare lämnade in, alla låg över takpriset, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska Kraftnät.

”Väldigt utmanande”

Därmed avbryter Svenska Kraftnät upphandlingen av elreserven, eller strategisk reserv som den mer exakt benämns.

Är det kört nu?

— Det blir väldigt utmanande att hinna detta till den kommande vintern, säger Pontus de Maré.

Enligt honom ligger frågan nu hos regeringen och EU att blixtsnabbt försöka fixa med regelverket.

Två farliga scenarier

Reserven har funnits där genom åren – en slags försäkring för att förhindra att Svenska Kraftnät tvingas ta till den drastiska åtgärden att släcka ner strömmen på vissa håll, enligt Pontus de Maré.

Annons

Vad kan nu trigga en sådan situation?

— Det finns två scenarier som är lite farliga, dels att det blir smällkallt i hela Europa, ingen blåst och begränsade importmöjligheter, dels att det blir störningar, säger de Maré.

Sådana störningar skulle till exempel kunna vara att en eller två kärnkraftsreaktorer går sönder, vilket inte alls är särskilt ovanligt. Det kan också bli oplanerade störningar i elnätet, enligt de Maré.

Priset sticker

Nu brukar inte reserven bli nödvändig. Senast den kopplades in på allvar var 2012, enligt Svenska Kraftnät. Och någon manuell nedsläckning har aldrig behövt göras, hittills.

Inför risken för att elen tar slut kommer priset att sticka iväg. Det kan samtidigt bli räddningen för att undvika en nedsläckning.