Matpriserna stiger – lågprisjätten höjer mest

Matpriserna i svenska butiker steg i september, enligt Matpriskollen.

De ordinarie priserna ökade i snitt med 0,1 procent. På ett år har priserna gått upp med 3,3 procent, något Dagligvarunytt även rapporterat.

Lågprisjätten höjer priserna mest

Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika varugrupper. Köttpriserna ökade mest, där nötfärs steg med 16 procent och köttfärs med 13 procent. Matpriskollen uppger att ökningen till stor del beror på brist i utbudet.

Mellan butikskedjorna syns också skillnader. Willys höjde sina priser mest, med en ökning på 0,6 procent i september. Ica och City Gross ökade med 0,1 procent, medan Coop låg stilla och Hemköp sänkte priserna med 0,1 procent.

Matpriskollens vd Ulf Mazur menar att Willys prisökning kan påverka utvecklingen i resten av branschen.

– Höjer inte de andra kedjorna så sänker snart Willys priset. Detta såg vi i vintras när Ica höll emot ökningarna och både Willys och City Gross sänkte. Med en ökning på 0,6 procent på Willys i september och bara 0,1 procent på Ica Maxi, så blir det spännande att följa hur man agerar framåt. Detta indikerar dock att det finns ett tryck upp på priserna som är större än det redovisade 0,1 procent, säger han i ett uttalande.

Hård konkurrens