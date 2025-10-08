O’Learys-restaurang räddad – återuppstår i ny regi

Det har varit några tuffa år för flera O'Learys-restauranger och i somras gick den omtyckta restaurangen i Norrtull i konkurs. Nu räddas hamburgerrestaurangen och ska drivas vidare.

I juli i år gick den omtyckta O'Learys-restaurangen i Norrtull i konkurs. Restaurangen, som är 2 500 kvadratmeter, är en av de större i kedjan. Många kunder blev ledsna när nyheten om konkurs kom.

Men nu står det klart att restaurangen överlever. En annan franchisetagare kommer nämligen ta över de gamla lokalerna och driva vidare O'Learys, men i ny regi.

Nya franchisetagare tar över O'Learys-restaurangen i Norrtull

De som tar över restaurangen är redan väl etablerade inom O'Learys och driver sedan tidigare både restaurangen i Kista och Mall of Scandinavia i Stockholm.

”Vi är väldigt glada för vårt långvariga samarbete med O’Learys och ser nu fram emot nyöppning vid Sveavägen i början av nästa år med väldigt duktiga entreprenörer som vi också känner sedan tidigare”, säger Stefan Dahlbo, vd på fastighetsägaren Fabege i en kommentar till Realtid.

Hade inte betalat ut löner 170 000 kronor

Det var facket som begärde restaurangen i konkurs i somras, på grund av att bolaget inte hade betalat ut löner på 170 000 kronor och hade totala skulder på drygt elva miljoner kronor.