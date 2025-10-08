Nyheter24
Restaurang

O’Learys-restaurang räddad – återuppstår i ny regi

Publicerad: 8 okt. 2025, kl. 15:06
Uppdaterad: 8 okt. 2025, kl. 15:08
Bilder på en hamburgare och en O'Learys-skylt.
O’Learys-restaurang räddad – återuppstår i ny regi. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT/Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT

Det har varit några tuffa år för flera O'Learys-restauranger och i somras gick den omtyckta restaurangen i Norrtull i konkurs. Nu räddas hamburgerrestaurangen och ska drivas vidare.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Restaurang, Hamburgerrestaurang

I juli i år gick den omtyckta O'Learys-restaurangen i Norrtull i konkurs. Restaurangen, som är 2 500 kvadratmeter, är en av de större i kedjan. Många kunder blev ledsna när nyheten om konkurs kom.

Men nu står det klart att restaurangen överlever. En annan franchisetagare kommer nämligen ta över de gamla lokalerna och driva vidare O'Learys, men i ny regi.

Nya franchisetagare tar över O'Learys-restaurangen i Norrtull

De som tar över restaurangen är redan väl etablerade inom O'Learys och driver sedan tidigare både restaurangen i Kista och Mall of Scandinavia i Stockholm.

”Vi är väldigt glada för vårt långvariga samarbete med O’Learys och ser nu fram emot nyöppning vid Sveavägen i början av nästa år med väldigt duktiga entreprenörer som vi också känner sedan tidigare”, säger Stefan Dahlbo, vd på fastighetsägaren Fabege i en kommentar till Realtid.

Hade inte betalat ut löner 170 000 kronor

Det var facket som begärde restaurangen i konkurs i somras, på grund av att bolaget inte hade betalat ut löner på 170 000 kronor och hade totala skulder på drygt elva miljoner kronor.

Det har varit några tuffa år för Moderbolaget O’Learys Group, med miljonförluster och restauranger som tvingats stänga. Förra året fick O’Learys Gamla Stan till exempel stänga sin restaurang, bara två år efter att den öppnat.

