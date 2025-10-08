Stjärnkocken ​Björn Frantzén ska slå upp dörrarna till en helt ny grillrestaurang på Stureplan i centrala Stockholm.

Stjärnkocken Björn Frantzén ska öppna en helt ny restaurang, och nu står det klart var.

Restaurangen kommer vara ett grillhus och fokusera på just grillat. Det var redan i april i år som Frantzén Group presenterade sina planer första gången, men nu är allt alltså spikat och klart.

– Att öppna en grillrestaurang har länge varit en dröm för mig, och nu är vi glada över att förverkliga den med en modern och innovativ twist, sa Björn Frantzén, som redan driver de trestjärniga restaurangerna Frantzén och Brasserie Astoria, till Foodnet.

Björn Frantzén öppnar ny grillrestaurang på Stureplan

Den nya grillrestaurangen kommer att ligga på Stureplan 8, i centrala Stockholm i Afa Fastigheter, i samma byggnad som hotell Anglais.

– Vi är stolta och glada över att ha tecknat avtal med Frantzén Group och restaurangen kommer att stärka destinationen och attraktiviteten ytterligare på Stureplan, säger Erika Wallner, uthyrningsansvarig på Afa Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Ett modernt steakhouse med inspiration från Asien och Nordamerika

Man beskriver den nya restaurangen som ett modernt steakhouse med en inspirerande meny med inslag av Asien och Nordamerika. Restaurangen kommer att ha en omfattande à la carte-meny.

– Att etablera oss i ett trippel A-läge på Stureplan är något vi är oerhört glada över. Det är dessutom första gången dessa lokaler används för restaurangverksamhet, vilket gör satsningen extra speciell. Detta är ett av de absolut bästa lägena i Stockholm och vi ser fram emot att utveckla en ny destination här, säger Stefan Gissberg på Frantzén Group i ett pressmeddelande.

Har även expanderat utomlands

Men det går inte bara bra för Frantzén Group på hemmaplan, de expanderar även verksamheten utomlands. Förra året öppnade de restauranger i Dubai och tidigare i år slog de upp dörrarna till en restaurang i Marbella.