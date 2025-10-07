Willys-reklam skapade kaos – hemsidan kraschade

Willys har bett sina kunder gå in på en hemsida och rösta om var de vill ha sin nästa butik. Intresset för Willys visade sig vara så stort att hemsidan kraschade.

Willys hade en reklamkampanj som gick ut på att kunderna skulle gå in på deras hemsida och rösta på var de ville att nästa Willys-butik skulle öppna.

Intresset för Willys-butiker visade sig vara enormt, och enligt Dagligvarunytt ska kampanjen varit så populär att hemsidan där man röstade kraschade.

Willys: Många orter saknar en lågprisbutik

I och med kampanjen ville matjätten sätta ljus på det ”lite orättvisa" med att alla inte kan handla mat på exakt samma villkor i de olika städerna.

”På många orter saknas det en lågprisbutik, och där får man betala betydligt mycket mer för sin matkasse än vad man får på orter där konkurrensen är bättre”, skrev marknadschefen Johanna Eurén i ett mejl till Dagligvarunytt.

Kundernas önskemål är viktiga för matkedjan

Willys hoppas nu på att kunna använda röstingsresultatet när de pratar med kommuner om var de vill etablera sina butiker.

Matjätten menar att om efterfrågan efter en Willys-butik är stor brukar det tyda på att det inte finns tillräckligt bra konkurrens på en ort. Redan i dag har kundernas önskningar och frågor legat till grund för flera etableringsbeslut.

Etableringen handlar även om kommunens befolkningsmängd, och många orter väljs aktivt bort. Men Johanna Eurén tror kunderna förstår situationen, men poängterar att de även finns på mindre orter också.

– Självklart, det är en förutsättning som också behöver finnas på plats. Men Willys finns på flera mindre orter också, säger Eurén till tidningen.