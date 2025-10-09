Andreas Johnsons fru Lisa Knapp död – blev 52 år

Andreas Johnsons fru Lisa Knapp har gått bort. Hon blev 52 år gammal.

Lisa Knapp, som blev känd genom sin medverkan i Expedition: Robinson 1999, har avlidit vid 52 års ålder. Hon var gift med artisten Andreas Johnson och tillsammans har de två barn.

Det var under onsdagen som Lisa plötsligt gick bort, något familjen berättar om i ett känslosamt inlägg på Instagram.

Hennes död orsakades av ett akut tillstånd kopplat till en bindvävssjukdom hon diagnostiserades med redan 2012.

Paret tillsammans på Mello 2019. Foto: Johan Nilsson/TT

"Vår älskade mamma, fru och bästa vän"

I ett inlägg på Instagram skriver familjen:

Annons

"Igår kväll så lämnade du oss. Vår älskade mamma, fru och bästa vän. Det känns fortfarande som en mardröm, och vi försöker förstå det som inte går att förstå. Det har aldrig funnits någons som hon, och det märks i den enorma kärlek och sorg som nu strömmar in från alla håll”, skriver familjen och berättar sedan vad som hände:

"Lisas aorta sprack, och hennes liv gick inte att rädda. Hon hade en underliggande bindvävssjukdom som hon visste innebar en risk, men som ingen kunde förutse när eller hur den skulle påverka henne. Enligt ansvarig läkare var det inget som utlöstes av yttre omständigheter. Det fanns ingenting varken hon eller vi kunde ha gjort annorlunda.

Lisa var en unik människa. Hon gick alltid all in, oavsett vad hon tog sig för. Hon ville hjälpa alla, och glömde ofta bort sig själv på vägen. Hon var limmet som höll ihop oss, och färgen som gjorde livet levande när allt kändes grått. Livet kan vara brutalt orättvist och elakt. För världen behövde fler som Lisa, inte färre. För oss var hon allt och lite till, med en kärlek så stor att varje människa hon mötte fick känna den. Hur livet ska kunna fortsätta utan henne går fortfarande inte att förstå. Hon såg alltid till andra före sig själv, levde intensivt, älskade starkt och gav mer än de flesta. Hon var överallt, hela tiden, men nu får hon äntligen vila en stund.

Vi är många som sörjer henne djupt, och mitt i allt det ofattbara vill vi tacka för all kärlek och värme som ni delar med oss. Vi behöver få tid och lugn att sörja ifred, tillsammans med familjen och våra närmaste vänner. Vi ser all kärlek och omtanke, och även om vi inte alltid orkar svara just nu betyder era ord mer än ni anar."

Lisa Knapp i Expedition Robinson 1999. Foto: Henrik Montgomery/TT

Visste att sjukdomen innebar en risk

Det förklarar även att sjukdomen innebar en risk, men att det inte gick att förutse när eller hur den skulle påverka henne.

Annons

Enligt läkare fanns det inget någon hade kunnat göra för att förhindra det tragiska som hände.

Lisa berättade själv om sin diagnos i en intervju med Aftonbladet 2021, där hon beskrev den tuffa tiden hon låg på intensiven över julen 2012.

Andreas Johnson och Lisa Knapps relation

Lisa Knapp blev ett välkänt ansikte när hon deltog i Robinson i slutet av 1990-talet. Efter programmet fick hon snabbt en form av kändisskap som hon beskrivit som överväldigande.

Fem år efter tv-genombrottet träffade hon Andreas Johnson, och tillsammans byggde de ett liv med sina två barn, Tim och Ella.



Andreas och Lisa blev ett par år 2004. De ska ha lärt känna varandra tidigare, men det var då som relationen tog fart. Lisa ska då ha bjudit med Andreas till en stand-up comedy på Norra Brunn, rapporterade Expressen om.

Därefter, 2006, förlovade de sig på Alla hjärtans dag dagen efter Andreas skulle deltagit i Melodifestivalen för första gången.

– Lisa var gravid, och varje dag brukade jag dra upp hennes tröja och prata med magen. Och på alla hjärtans dag hade hon skrivit ”Vill du gifta dig med mig?” på magen. Det var så fint så att jag inte kunde tacka nej, ha ha, sa Andreas till Aftonbladet 2007.