Åldersgräns för sociala medier kan bli verklighet

Varannan tonåring tycker att de använder mobilen för mycket, och många unga utsätts för skadligt innehåll på nätet. Nu vill regeringen se över om en åldersgräns för sociala medier kan bli en del av lösningen.

Kan en åldersgräns för sociala medier stärka barns och ungas hälsa? Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att undersöka möjligheterna att införa detta.



”Det grepp som sociala medier kopplat om barns tid och verklighet måste brytas. Skadligt innehåll och beroendeframkallande algoritmer måste trängas tillbaka för att stärka skyddet för barns hälsa, trygghet och välbefinnande. Nu utreder vi hur en skarp åldersgräns på sociala medier kan utformas i Sverige”, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Hälften av unga tycker att de använder mobilen för mycket

Vad ”en skarp åldersgräns” innebär? Till SVT säger Forssmed att en gräns på 15 eller 16 år ofta nämns i andra länder där diskussionerna förs.

I enkäten ”Ungar och medier” från 2023, som gjordes av Mediemyndigheten, framgick att cirka 50 procent av tonåringarna tycker att de använder mobilen för mycket och att det påverkar såväl läxarbete som sömn. 15 procent i ålderskategorin 9–12 år uppgav att de sett obehagliga bilder på exempelvis döda människor från krig eller skjutningar.

Sociala medier bidrar till sämre mående

”Kampen mot skärmar och algoritmer fortsätter. Regeringen tar nu nästa steg för att få till en åldersgräns för sociala medier. Detta är avgörande eftersom vi vet att en högstadieelev i snitt tillbringar 6,5 timmar framför skärmen – varje dag, efter skoltid. Konsekvenserna ser vi i form av ökad psykisk ohälsa, kroppsångest, sömnbrist och försämrade skolresultat", säger utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L).