Känner du dig konstant trött? Det kan bero på det här

När mörkret faller tidigare och dagarna blir kortare känner sig många tröttare – trots att de sover som vanligt. Nu visar ny forskning varför hösten påverkar vår energi, och experten delar med sig av tipsen som kan rädda din sömn.

På hösten och vintern märker många att man blir tröttare än vanligt. Det är inte bara en känsla – mörkret påverkar kroppens inre klocka på riktigt. När dagsljuset minskar ökar kroppens produktion av melatonin, det hormon som gör oss trötta, vilket i sin tur kan rubba sömnen.

Enligt en ny studie från Umeå universitet triggas melatoninproduktionen av mörker, vilket kan göra att vi känner oss trötta även mitt på dagen. Forskning från Jönköping University visar också att ljus på morgonen kan hjälpa kroppen att vakna – medan starkt ljus senare på dagen kan göra det svårare att somna, det skriver Din psykolog på sin hemsida.

Ljuset styr mer än vi tror

Det handlar alltså inte bara om hur mycket ljus vi får, utan också när på dagen vi får det. En kort promenad på förmiddagen, även i mulet väder, kan räcka för att kroppen ska få den signal den behöver för att vakna till.

Psykologen Andrea Kööhler förklarar att dålig sömn kan påverka oss på flera sätt – inte bara genom att göra oss trötta.

– Vi kan också få mer oro och hamnar i en negativ spiral av ökad stress och oro, vilket gör det ännu svårare att sova, säger hon till Din psykolog.

Rutiner viktigare än du tror

För att minska effekterna av mörkret är det viktigt att hjälpa kroppen att behålla sin rytm. Det gör du bäst genom att hålla regelbundna sovtider – även på helgen – och undvika tupplurar sent på dagen.

Regelbunden motion är också en viktig pusselbit. Däremot kan hård träning sent på kvällen störa insomningen. Andra tips är att undvika skärmar före läggdags, ha det svalt och mörkt i sovrummet och inte dricka kaffe eller energidrycker på kvällen.

– Det är inte ovanligt med sömnproblem under de mörkare månaderna. Men, när sömnen upplevs som ett problem, sök hjälp, säger Kööhler.