Thatsup har testat elva av Göteborgs räkmackor för att få reda på vilken som faktiskt är Göteborgs bästa räkmacka 2025.

Den 14 oktober är det räkmackans dag och räkor är starkt förknippade med Göteborg. Därför har Thatsup gjort ett stort mattest på räkmackor, för fjärde året i rad.

Juryn bestod av 23 matintresserade personer som fick göra ett blindtest och betygsätta mackorna utifrån utseende och smak.

Stor variation på räkmackorna i årets test

Poängen sattes på en skala mellan ett och fem, och maxpoängen för en räkmacka kunde därför vara 115 poäng.

– Det var stor variation på räkmackorna i år, något som blev tydligt då de tre smörgåsarna i toppen skilde sig väldigt mycket åt vad gäller både smak och utseende. Huruvida en klassisk räkmacka eller en nytänkande variant är allra bäst var något som splittrade juryn en aning, men vad alla verkade vara överens om är den höga nivån och att Göteborg helt enkelt är världsmästare på räkmackor, sa Ida Berzén, marknadschef på Thatsup, om eventet.



Det är Göteborgs bästa räkmacka 2025

Totalt testades elva räkmackor i Göteborg. Och efter att ha testat mackorna noga stod räkmackan hos Swedish Taste som vinnare, med 96 poäng. År 2022 vann Swedish Tastes räkmacka också och år 2024 kom de på en andraplats med sin räkmacka.

Swedish Taste räkmacka beskrevs som välbalanserad, fräsch, organiserat kaos, överraskande och bjussig av juryn.

Men även Fiskbar 17 och Lorensbergs Fisk & Bar fick höga poäng för sina räkmackor i årets smaktest.