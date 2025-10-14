Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Olycka

34-årig man död efter olycka i cykelpark

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 21:21
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 22:00
Foto: Christine Olsson/TT & Oscar Olsson/TT

En man i medelåldern har omkommit i en olycka i Järvsö bergscykelpark.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Olycka

En man omkom i helgen efter en olycka i Järvsö Bergscykelpark. Trots att räddningspersonal snabbt var på plats gick hans liv inte att rädda.

– Det är så otroligt tragiskt och ledsamt. Våra tankar går till familj, drabbade, vänner, nära och kära, säger vd Lars Ek Lööv till Ljusdals-Posten.

34-årig man död efter olycka

Olyckan skedde på lördagseftermiddagen. Mannen, som var i medelåldern, hittades medvetslös efter hopp i en av cykelledarna. En annan cyklist osm kom efter honom slog larm.

Hur olyckan exakt inträffade är fortfarande oklart. Mannen cyklade tillsammans med en vän, och enligt Lööv var det inte vid något av parkens mer avancerade hopp. Räddningspersonal som redan beffan sig i området kunde snabbt börja insatsen, enligt Ljusdals-Posten.

Foto: Christine Olsson/TT

Inte första dödsfallet i cykelparken

Det är det tredje dödsfallet under de 15 år som cykelparken har haft öppet. I augusti 2020 omkom en 34-årig man, en händelse som utreddes av polis. Förundersökningen lades dock senare ned.

I somras hittades en man i 70-årsåldern död i en av lederna, men det är oklart om dödsfallet berodde på sjukdom eller skador efter en omkullkörning.

– Vi gör allt för att olyckor inte ska hända, men trots allt så är downhillcykling något som är förenat med vissa risker. Men att det ska gå så här illa är så otroligt sorgligt, säger han.

