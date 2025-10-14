Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Avliden

Person hittad död i Nässjö – två gripna

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 22:00
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 22:08
Foto: Janerik Henriksson/TT & Christine Olsson/TT

En person har under tisdagen hittats död i Nässjö kommun, skriver Aftonbladet.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Avliden, Olycka

En person har hittats död i kommunen Nässjö under tisdagen, rapporterar Aftonbladet

Två personer är anhålla och misstänks för vållande till annans död.

– Vi kan inte säga så mycket i nuläget med anledning av förundersökningssekretess, säger polisens presstalesperson Jennifer Last.

LÄS MER: 34-årig man död efter olycka i cykelpark

Foto: Janerik Henriksson/TT

Person död – två gripna

— Det är väldigt tidigt i ärendet, men det finns två personer anhållna på sannolika skäl. De ska höras, med största sannolikhet i morgon, säger Karin Rosander på Åklagarmyndigheten till tidningen.

Anhöriga är underrättade.

