Person hittad död i Nässjö – två gripna

En person har under tisdagen hittats död i Nässjö kommun, skriver Aftonbladet.

Två personer är anhålla och misstänks för vållande till annans död.

– Vi kan inte säga så mycket i nuläget med anledning av förundersökningssekretess, säger polisens presstalesperson Jennifer Last.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Person död – två gripna

— Det är väldigt tidigt i ärendet, men det finns två personer anhållna på sannolika skäl. De ska höras, med största sannolikhet i morgon, säger Karin Rosander på Åklagarmyndigheten till tidningen.