Person hittad död i Nässjö – två gripna

En person har hittats död i kommunen Nässjö under tisdagen, rapporterar Aftonbladet.
Två personer är anhålla och misstänks för vållande till annans död.
– Vi kan inte säga så mycket i nuläget med anledning av förundersökningssekretess, säger polisens presstalesperson Jennifer Last.
Person död – två gripna
— Det är väldigt tidigt i ärendet, men det finns två personer anhållna på sannolika skäl. De ska höras, med största sannolikhet i morgon, säger Karin Rosander på Åklagarmyndigheten till tidningen.
Anhöriga är underrättade.