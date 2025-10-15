Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Svenska

Svenskans bästa ord ska utses – vad tycker du?

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 09:25
Uppdaterad: 15 okt. 2025, kl. 09:53
Ordbok och svensk flagga
Nu ska Sveriges bästa ords röstas fram. Foto: Johan Nilsson/TT & Fredrik Sandberg/TT

Förlåt, fika och förgätmigej – det är några av orden som kan utses till svenskans bästa. Språktidningen har vaskat fram tio kandidater som man nu kan rösta på.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Svenska, Språkfel

Över 8000 läsare och följare har skickat in sina favoritord till Språktidningen, som har valt ut tio av dem till en omröstning om svenskans bästa ord.

”På olika sätt är det ord som säger något om det svenska samhället, om en mentalitet som uppfattas som typiskt svensk och om relationen till naturen, årstiderna och dygnets skiftningar”, säger Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen i ett pressmeddelande.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

LÄS MER: Greta Thunberg om skräckdygnen: "Sparkades"

Svenska Akademiens ordbok, som jubileumsbok. Foto: Anders Wiklund/TT
Svenska Akademiens ordbok, som jubileumsbok. Foto: Anders Wiklund/TT

Rösta på Sveriges bästa ord

Till exempel har ”lagom” och ”fika” kvalat in på listan. Att ”lagom” anses svårt att översätta förstärker känslan av att det är typiskt svenskt.

Från naturen kommer ord som ”dagsmeja”, ”morgonrodnad”, ”förgätmigej” och ”allemansrätt”. Men också ”ju” har valts ut.

”Det förknippas med att små ord kan ha stor betydelse – som i sin tur fungerar som metafor för att mindre gärningar kan få stor effekt”, säger Svensson.

Omröstningen pågår på Språktidningens hemsida till och med den 31 december.

Fakta: Språktidningens tio kandidater

1. allemansrätt

2. dagsmeja

3. fika

4. förgätmigej

5. förlåt

6. ju

7. kanske

8. lagom

9. morgonrodnad

10. tillsammans

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:04
Nyheter
/ Inrikes

Expert: Förövarna riktar in sig på kvinnor

Idag
10:23
Nyheter
/ Inrikes

Kristersson om Hatts avgång: Får aldrig tolereras

Idag
10:22
Nyheter
/ Inrikes

Lurades in i tunnel och mördades – tre åtalas

Idag
10:02
Nyheter
/ Inrikes

Anna-Karin Hatt (C) avgår som partiledare efter hat och hot

Idag
09:59
Nyheter
/ Inrikes

Skoltaxi i krock – tre barn inblandade i olyckan

Idag
09:25
Nyheter
/ Inrikes

Svenskans bästa ord ska utses – vad tycker du?

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons