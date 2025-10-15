Över 8000 läsare och följare har skickat in sina favoritord till Språktidningen, som har valt ut tio av dem till en omröstning om svenskans bästa ord.
”På olika sätt är det ord som säger något om det svenska samhället, om en mentalitet som uppfattas som typiskt svensk och om relationen till naturen, årstiderna och dygnets skiftningar”, säger Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen i ett pressmeddelande.
Rösta på Sveriges bästa ord
Till exempel har ”lagom” och ”fika” kvalat in på listan. Att ”lagom” anses svårt att översätta förstärker känslan av att det är typiskt svenskt.
Från naturen kommer ord som ”dagsmeja”, ”morgonrodnad”, ”förgätmigej” och ”allemansrätt”. Men också ”ju” har valts ut.
”Det förknippas med att små ord kan ha stor betydelse – som i sin tur fungerar som metafor för att mindre gärningar kan få stor effekt”, säger Svensson.
Omröstningen pågår på Språktidningens hemsida till och med den 31 december.