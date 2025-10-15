I en intervju med Aftonbladet berättar Greta Thunberg om skräckdygnen i israeliskt fängelse, där hon kallades hora och utsattes för våld.

Greta Thunberg blev upprepade gånger sparkad, kallad hora och förvägrades vatten när hon satt i israeliskt fängelse. Det berättar hon nu för Aftonbladet. Hon anklagar också svenska regeringen för rasism.



På hennes röda väska har någon skrivit ”whore Greta” och ritat en penis – väskan blev konfiskerad av israelisk militär när de bordade Gazakonvojen Global Sumud Flotilla. Thunberg vill fortsatt inte fokusera på sig själv, men tycker att behandlingen av henne är talande.

— Det här visar ju att om Israel med hela världens uppmärksamhet kan behandla en välkänd, vit person med svenskt pass på det här sättet, tänk då bara på vad de gör mot palestinier i det dolda, säger hon till Aftonbladet.

Samtliga gripna förvägrades vatten, enligt Thunberg. Hon säger också att hon släpades på marken och placerades hårt bunden vid en israelisk flagga. När den fladdrade på henne skrek de ”Don’t touch the flag” och sparkade henne i sidan.

LÄS MER: Hyllar terrorgrupper och stöttade Gazaseglats

Greta Thunberg anländer till Arlanda. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Thunberg: Hyllade svenskar i Ukraina

Thunberg hävdar också att UD tonade ned hur dåligt aktivisterna blev behandlade.

Annons

Aftonbladet frågar hur de kunde åka till Gaza trots UD:s avrådan.

— Det var för det första ingen avrådan mot att resa på internationellt vatten, vilket var där vi blev frihetsberövade. I den här kontexten behöver man också påpeka att regeringen alldeles nyss gick ut och offentligt hyllade svenskarna som åkte till delarna av Ukraina, dit det råder reseavrådan, för att arbeta med humanitära frågor. Så det är uppenbart att det är en fråga om rasism.

”Fick stöd”

UD skrev förra veckan i ett mejlsvar till TT att ambassadpersonal tog med vatten och mat till fängelset, ”fängelsepersonalen beviljade dock inte att det togs med in på fängelset”. Återkommande framfördes också till israeliska myndigheter vikten av tillgång till medicin, mat och vatten, skriver UD.

Trots att svenskarna bortsåg från regeringens reseavrådan, och att man påtalat att de inte kunde räkna med konsulär hjälp, fick aktivisterna konsulärt stöd av ambassaden, skriver UD.

LÄS MER: Greta Thunbergs toppbetyg på universitetet