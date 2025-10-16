Välkänd TV4-profil åtalas för sexköp

En TV4-profil som arbetat på kanalen länge åtalas för köp av sexuell tjänst.

Sedan tidigare har TV4 hävdat att det handlar om journalistiskt arbete. Den åtalade mannen ska ha kontaktat en prostituerad kvinna under ett uppdrag.

Men nu åtalas han för sexköp, och enligt åklagaren Kristoffer Kågström är bevisningen sådan att man kan förvänta sig en fällande dom, skriver Aftonbladet.

– Enligt mig är det olika saker man pratar om. Den tilltalade menar att han sökt kontakt med eskorten för att följa upp en nyhet och att han gett sken av att vara en sexköpare för att få kontakt, det är det som vittnena kan berätta om. Och det verkar ha funnits ett sådant upplägg. Men de vet ju inte vad som sedan hände på platsen när de träffades, säger han till tidningen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

TV4-profilen anklagas för sexköp – tagen ur tjänst

I åtalet uppger kvinnan att hon inte intervjuats av någon journalist.

– Den tilltalade påstår att det var yrkesutövande, men som jag ser det var han där som kund. Vad syftet var från början kan jag inte svara på. Men det har skett en sexuell kontakt, säger Kristoffer Kågström.

Till Expressen uppger TV4 att profilen är tagen ur tjänst.