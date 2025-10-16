Kvinnans ord om sexköpen – TV4-profil misstänkt

När polisen kom över en kvinnas telefon framkom ett namn bland misstänkta sexköpare, nämligen den TV4-profil som nu åtalas. Här är kvinnans ord i förhör med polisen.

En TV4-profil, som arbetat på kanalen en längre tid, har åtalats för köp av sexuell tjänst. Kanalen har tidigare hävdat att det hela handlar om ett journalistiskt arbete, medan åklagaren Kristoffer Kågström menar att bevisningen kan resultera i en fällande dom.

– Enligt mig är det olika saker man pratar om. Den tilltalade menar att han sökt kontakt med eskorten för att följa upp en nyhet och att han gett sken av att vara en sexköpare för att få kontakt, det är det som vittnena kan berätta om. Och det verkar ha funnits ett sådant upplägg. Men de vet ju inte vad som sedan hände på platsen när de träffades, säger han till Aftonbladet.

TV4-profilen åtalas misstänkt för köp av sexuell tjänst. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnan sålde sex – TV4-profil åtalas

Polisens prostitutionsgrupp genomförde i våras en utredning som nu ligger till grund för åtalet mot TV4-profilen. Detta då namnet dök upp, med hundratals andra misstänkta sexköpare, i samband med att de gick igenom kvinnans mobiltelefon, uppger Expressen.

Kvinnan i fråga ska ha sålt sex även under tiden hon var gravid.

Vissa personer som polisen hittade i telefonen hade andra namn i telefonboken, så som ”Trevlig turkisk kille fortfarande kär i sitt ex” och ”Trevlig utländsk man gift vill köpa kattunge”. En annan ska ha hetat ”Snabbis bor i Handen”.

Egna orden i polisens förhör: "Jag jobbar inte varje dag"

I ett förhör med polisen ska kvinnan ha svarat på frågan hur många ”kunder” hon kunde ha på en dag, redogör tidningen för.

– På en dag kanske sju stycken men jag jobbar inte varje dag utan typ tre dagar i veckan. När jag bodde i mitt hus så jobbade jag flera dagar i veckan.

Hon ska ha pausat sitt arbete under en period efter att hon fött sitt barn.

– Innan eller efter förlossningen?, frågade polisen varpå kvinnan svarade:

– Efter förlossningen.