Så bor Greta Thunberg i dag

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 14:58
Greta Thunberg
Greta Thunberg blev känd när hon inledde "Skolstrejk för klimatet" 2018. Foto: Paul S. Amundsen/TT & Johan Nilsson/TT

Greta Thunberg har lämnat tvåan i Stockholms innerstad. Så här bor den värlskända aktivisten i dag.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Greta Thunberg, Stockholm

Greta Thunberg blev känd när hon 2018 inledde "Skolstrejk för klimatet" framför Sveriges riksdag. Rörelsen blev internationell i form av "Fridays for Future" och den unga klimataktivisten blev känd över hela världen för sitt miljöarbete. 

Ett år senare, 2019, höll hon ett uppmärksammat tal vid FN:s klimatmöte och ställde den i dag klassiska frågan: "Allt ni kan prata om är pengar och sagor om oändlig ekonomisk tillväxt – hur vågar ni?"  

Greta Thunberg talar i FN:s generalförsamling. Foto: Pontus Lundahl/TT
Greta Thunberg talar i FN:s generalförsamling. Foto: Pontus Lundahl/TT

Greta Thunberg bodde i tvåa i Stockholms innerstad

Vi sidan av arbetet som klimataktvist, pluggade Greta Thunberg på Globala Gymnasiet i Stockholm, där hon gick ut med toppbetyg efter att ha pluggat samhällsvetenskapliga programmet. 

Under gymnasietiden passade Thunberg på att flytta hemifrån. Tillsammans med sina två hundar labradoren Roxy och golden retrievern Moses bosatte hon sig i en tvåa i Stockholms innerstad. 

Greta Thunberg på Atens flygplats efter att hon släppts från israeliskt fängelse. Foto: Petros Giannakouris/TT
Greta Thunberg på Atens flygplats efter att hon släppts från israeliskt fängelse. Foto: Petros Giannakouris/TT

Satt i israeliskt fängelse

I dag arbetar Greta Thunberg aktivt med frågor om miljö men har även engagerat sig i "Gaza Freedom Flotilla", som arbetar för att bryta Israels marina blockad av Gaza genom humanitära flottor. 

Under 2025 satt 22-åringen fem dygn i israeliskt fängelse, efter att hennes konvoj boardats av israelisk militär. I fångenskap blev hon sparkad upprepade gånger, kallades hora och förvägrades vatten.

Greta Thunberg. Foto: Paul S. Amundsen/TT
Greta Thunberg. Foto: Paul S. Amundsen/TT

Här bor Greta Thunberg 

I dag bor hon i ett kollektiv i en villa med flera vänner, vilket framgår i en intervju med Aftonbladet. Väggarna är fyllda med affischer från demonstrationer runt om i välden, och även skylten "Skolstrejk för klimatet". 

Kollektivet samlar mat från så kallade dumpstringsräder, då man letar mat eller andra prylar som slängts i containrar och grovsoprum. 

22-åringen har även pluggat sedan hon tog studenten. I september 2023 började hon läsa ett kandidatprogram i Global utveckling vid Stockholms universitet, men studerade bara i ett halvår, enligt Kvartal.

