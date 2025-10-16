Nyheter24
Bröd återkallas – har sålts på Ica

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 11:32
Uppdaterad: 16 okt. 2025, kl. 11:48
Bröd och Ica
Bröd som sålts på Ica återkallas. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT & Pontus Lundahl/TT

Ett bröd som sålts på Ica återkallas.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Ämnen:

Ämnen:

Ica, Bröd

Arvid Nordquist HAB har utökat återkallandet av ”Schär Focaccia med Rosmarin”. Detta eftersom vissa förpackningar saknar svensk text. 

”Produkten innehåller sojaprotein och kan innehålla spår av senap vilket är svårt för skandinaviska konsumenter att se i ingredienslistan”, skriver Arvid Nordquist i ett pressmeddelande.

I tisdags återkallades produkter som saknade produktmärkning på norska.

Arvid Nordquist. Foto: Henrik Holmberg / TT
Gäller dessa förpackningar

Återkallelsen gäller förpackningar om 200 gram med bäst före-datum 30.12.2025, 02.12.2025, 19.11.2025, 18.11.2025, 04.11.2025, 14.11.2025.

De har bland annat sålts på Ica Maxi och Kvantum.

