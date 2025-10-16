Det låg bakom listeriautbrottet på Coco & Carmen

Prover tagna på lyxkrogen Coco & Carmen visar att den tryffel som användes i maten innehöll höga halter av listeria, skriver miljöförvaltningen i Stockholms stad i ett mejl.
”Miljöförvaltningen har nu fått in samtliga provsvar som tagits på en restaurang på Östermalm i samband med listeriautbrottet. Resultaten för de sex olika proverna med tryffel (som levererats, beretts och frysts in i juli) visar att samtliga innehåller listeria i högre halter”, skriver Lovisa Grimsell, kommunikatör på miljöförvaltningen i Stockholms stad, i ett mejl.
Tryffeln tillagades på Coco & Carmen – osäkert om det är smittkällan
Men eftersom tryffeln tillagats i lokalen går det inte med säkerhet att slå fast att det är råvaran som är smittkällan.
”Om en säker smittkälla kommer att kunna pekas ut under utredningen är osäkert", skriver Grimsell vidare.
Ytterligare åtgärder ska nu göras inom ramen för utredningen, bland annat ska Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten göra jämförande analyser mellan den typ av listeria som funnits hos de som insjuknat och de prover som hittats av miljöförvaltningen. Det väntas ta omkring en månad.