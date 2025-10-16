Det låg bakom listeriautbrottet på Coco & Carmen

Frågetecknen efter listeriautbrottet på lyxkrogen Coco & Carmen verkar nu ha rätats ut. Nu visar provsvaren var de höga halterna av listeria hittats.

Prover tagna på lyxkrogen Coco & Carmen visar att den tryffel som användes i maten innehöll höga halter av listeria, skriver miljöförvaltningen i Stockholms stad i ett mejl.

”Miljöförvaltningen har nu fått in samtliga provsvar som tagits på en restaurang på Östermalm i samband med listeriautbrottet. Resultaten för de sex olika proverna med tryffel (som levererats, beretts och frysts in i juli) visar att samtliga innehåller listeria i högre halter”, skriver Lovisa Grimsell, kommunikatör på miljöförvaltningen i Stockholms stad, i ett mejl.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Tryffeln tillagades på Coco & Carmen – osäkert om det är smittkällan

Men eftersom tryffeln tillagats i lokalen går det inte med säkerhet att slå fast att det är råvaran som är smittkällan.

”Om en säker smittkälla kommer att kunna pekas ut under utredningen är osäkert", skriver Grimsell vidare.