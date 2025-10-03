Listeria är en bakterie som kan göra oss människor väldigt sjuka. Om man tillhör en riskgrupp kan man även utveckla sepsis. Specialistläkaren i allmänmedicin Filip Saxena berättar hur farligt listeria egentligen är.

Listeria är en bakterie som kan ge en infektion. Bakterien finns naturligt i jord, vatten och djur och smittar främst oss människor om vi äter ett förorenat livsmedel med listeriabakterier.

De är listeria-risklivsmedel

Listeria trivs i kyla och kan bland annat växa i kylskåpet och i vakuumförpackade livsmedel eller livsmedel med lång hållbarhet. Livsmedel som löper större risk att få bakterien, alltså listeria-risklivsmedel, är bland annat gravad lax, skivade charkpålägg, mögelost, brie, gorgonzola, chèvre, paté, ostron och färdigrätter som äts kalla, skriver Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

Listeria kan göra både djur och människor sjuka och är en så kallad zoonos, det betyder att bakterien även kan överföras från djur till människor.

Så försvinner listeriabakterien

Vanliga symtom på listeria är en kortvarig magsjuka med diarré och kräkningar, oftast inom ett dygn efter man fått i sig bakterien. Listeriabakterien tål inte värme och dör vid 70 grader, så om man hettar upp mat dör listeria. Man bör även vara noga med att ha kylen på runt 4 grader.

Om man tillhör en riskgrupp och får feber eller influensaliknande symtom efter att ha ätit ett riskmedel bör man kontakta vården.

Så farligt är listeria egentligen – läkaren förklarar

Nyheter24 har pratat med Filip Saxena, hälso- och sjukvårdschef och specialistläkare i allmänmedicin på Doktor.se, om hur farligt listeria egentligen är.

– Listeria är egentligen ganska vanligt förekommande och leder i få fall till sjukdom. Det är ovanligt att den leder till en allvarlig infektion hos personer som inte tillhör riskgrupper. Riskgrupperna är gravida, personer med sänkt immunförsvar, äldre och nyfödda, säger Saxena till Nyheter24 och fortsätter:

– Hos äldre som är sköra eller personer med nedsatt immunförsvar kan det leda till blodförgiftning, sepsis, och/eller hjärninflammation. Hos friska vuxna kan det vara magsjukesymtom som sedan går över.

Då bör du vara uppmärksam på dina symtom

På frågan om det är vanligt att listeria utvecklas till sepsis svarar att Saxena att det är relativt vanligt bland just riskgrupper.

– Hos riskgrupper kan det absolut utvecklas till sepsis men även ibland hos personer som inte tillhör en riskgrupp.

Det finns tillstånd man bör vara extra vaksam över och söka vård för, menar Saxena.