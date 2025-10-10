Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Expressen

Maträtterna som orsakade listeriautbrott på lyxkrogen Coco & Carmen

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 16:24
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 18:53
Miljöförvaltningen har listat rätterna som orsakade utbrottet på lyxkrogen i Stockholm Foto: Anders Wiklund/TT & Jennifer Oosthuizen

Efter flera prover kan Miljöförvaltningen gå ut med vad det var som orsakade listeriautbrottet på lyxkrogen Coco & Carmen i Stockholm.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Expressen, Aftonbladet, Stockholm

De första provsvaren i det omfattande listeriautbrottet på lyxrestaurangen Coco & Carmen i Stockholm har kommit. Tre prover sticker ut.

”Tre prover fram tills nu sticker ut, tryffelmix, Semifreddo Espresso och vildsvinsconsummé”, skriver miljöförvaltningen enligt Expressen.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

LÄS MER: Så farligt är listeria egentligen – läkaren förklarar

Har inte historiskt kopplats till listeria

”Ingen av råvarorna i de två kalla rätterna är historiskt sett kopplade till en risk för listeria. Consommén är tillagad/kokad vilket minimerar risken genom avdödning av bakterier. Vår utredning har inte kunnat fastställa orsaken till att företaget fått tillväxt av listeria i sina lokaler eller varför halten i tre prover är högre. Utredningen pågår fortfarande och fler analysresultat väntas.”

Enligt Aftonbladet har totalt 13 livsmedel testat positivt för listeria.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:11
Nyheter
/ Inrikes

Ny status: Sälen utrotningshotad

Idag
17:13
Nyheter
/ Inrikes

Expert: ”Svårt att se någon realism i L:s vägval”

Idag
16:30
Nyheter
/ Inrikes

Stora missen i Nyhetsmorgon – programledarna märker inget

Idag
16:24
Nyheter
/ Inrikes

Maträtterna som orsakade listeriautbrott på lyxkrogen Coco & Carmen

Idag
14:51
Nyheter
/ Inrikes

Polisens varning till Arlanda-resenärer inför söndag

Idag
13:56
Nyheter
/ Inrikes

Polisstudent misstänkt för över 50 våldtäkter

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons