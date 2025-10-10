Maträtterna som orsakade listeriautbrott på lyxkrogen Coco & Carmen

De första provsvaren i det omfattande listeriautbrottet på lyxrestaurangen Coco & Carmen i Stockholm har kommit. Tre prover sticker ut.
”Tre prover fram tills nu sticker ut, tryffelmix, Semifreddo Espresso och vildsvinsconsummé”, skriver miljöförvaltningen enligt Expressen.
Har inte historiskt kopplats till listeria
”Ingen av råvarorna i de två kalla rätterna är historiskt sett kopplade till en risk för listeria. Consommén är tillagad/kokad vilket minimerar risken genom avdödning av bakterier. Vår utredning har inte kunnat fastställa orsaken till att företaget fått tillväxt av listeria i sina lokaler eller varför halten i tre prover är högre. Utredningen pågår fortfarande och fler analysresultat väntas.”
Enligt Aftonbladet har totalt 13 livsmedel testat positivt för listeria.