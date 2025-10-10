Maträtterna som orsakade listeriautbrott på lyxkrogen Coco & Carmen

Har inte historiskt kopplats till listeria

”Ingen av råvarorna i de två kalla rätterna är historiskt sett kopplade till en risk för listeria. Consommén är tillagad/kokad vilket minimerar risken genom avdödning av bakterier. Vår utredning har inte kunnat fastställa orsaken till att företaget fått tillväxt av listeria i sina lokaler eller varför halten i tre prover är högre. Utredningen pågår fortfarande och fler analysresultat väntas.”