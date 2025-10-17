Gängtopp har anlänt till Sverige – greps i Mexiko

Den gängledare som gripits i Mexiko har anlänt till Sverige, enligt Åklagarmyndigheten. Han är misstänkt för bland annat flera fall av försök till mord och grova vapenbrott.

Den svenske gängledare som gripits i Mexiko har anlänt till Sverige, enligt Åklagarmyndigheten.

”Jag kan bekräfta: Nu har vi honom", skriver statsminister Ulf Kristersson (M) i en kommentar till TT.

Gängtoppen greps i Mexiko

Mannen, som är misstänkt för en rad grova brott i Sverige, har varit häktad i sin frånvaro av såväl Sundsvalls som Södertälje tingsrätt. Han har även varit internationellt efterlyst av Interpol.

Under förra veckan greps han i Mexiko. Enligt landets säkerhetsdepartement greps gängledaren tillsammans med en annan person på motorvägen mellan Cancún och Mérida. Vid gripandet beslagtogs också narkotika.

LÄS MER: Gripne gängledaren misstänks för 27 olika brott

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ulf Kristersson: "Det här är bara början"

Enligt Ulf Kristersson pågår ett ”omfattande” arbete tillsammans med länder över hela världen för att gängkriminella som befinner sig utomlands ska lagföras.

"Mitt budskap till gängkriminella som gömmer sig utomlands är detta: Det här är bara början. Ni är inte säkra någonstans. Ni kommer hittas, gripas och ställas inför rätta. Ni kommer bli av med pengarna ni tjänat, ni kommer bli av med era svenska medborgarskap och utvisas.”, skriver Kristersson.