Barn hölls instängda – fyra misstänkta

Fyra män misstänks för olaga frihetsberövande efter att två minderåriga personer hållits instängda i en bostad i Härjedalen.

Fyra män greps för olaga frihetsberövande sedan två personer under 18 år hållits instängda mot sin vilja i en bostad i Härjedalen. Männen släpptes under natten, enligt polisen.



Larmet inkom vid 20.30 på fredagskvällen. Polisen kan inte ge några detaljer om händelsen, mer än att det inte finns någon relation mellan männen och barnen som hölls instängda.

— Förhör har hållits med de gripna och därefter har åklagaren beslutat om att häva gripandet, säger Elisabeth Glas, presstalesperson hos polisen i region Nord.

Foto: Johan Nilsson / TT

Ingen skadad

Förundersökningen pågår dock fortfarande, enligt Glas.