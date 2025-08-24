Polisen varnar för nya bedrägerier på nätet

Bedrägerier på nätet ökar – nu varnar polisen för nya falska erbjudanden.

Under de senaste dagarna har polisen fått in flera anmälningar om bedrägerier kopplade till annonser på nätet där husbilar säljs till mycket låga priser.

Falska annonser lockar med billiga husbilar

Enligt polisen har bedragare lagt ut annonser på olika försäljningssajter och erbjudit husbilar till kraftigt rabatterade priser. Intresserade köpare har blivit ombedda att betala en större handpenning för att säkra köpet.

Efter att köparna betalat handpenningen har husbilen aldrig levererats, och säljaren försvinner spårlöst med pengarna. Tre liknande fall har anmälts till polisen, som nu utreder bedrägerierna.

Polisen uppmanar till vaksamhet

Polisen varnar allmänheten i hela landet för att gå på erbjudanden som verkar misstänkt billiga eller oseriösa. En säker betalningsväg och personlig kontakt med säljaren är viktiga steg för att undvika att bli lurad.

Så skyddar du dig