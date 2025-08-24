Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Bedrägerier

Polisen varnar för nya bedrägerier på nätet

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 16:00
Polisen har gått ut med varning. Foto: Caisa Rasmussen/TT & Fredrik Sandberg/TT

Bedrägerier på nätet ökar – nu varnar polisen för nya falska erbjudanden.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Bedrägerier, polis, Varning

Under de senaste dagarna har polisen fått in flera anmälningar om bedrägerier kopplade till annonser på nätet där husbilar säljs till mycket låga priser.

LÄS MER: Barnbidraget kommer inte den 20 september – det är orsaken

Falska annonser lockar med billiga husbilar

Enligt polisen har bedragare lagt ut annonser på olika försäljningssajter och erbjudit husbilar till kraftigt rabatterade priser. Intresserade köpare har blivit ombedda att betala en större handpenning för att säkra köpet.

Efter att köparna betalat handpenningen har husbilen aldrig levererats, och säljaren försvinner spårlöst med pengarna. Tre liknande fall har anmälts till polisen, som nu utreder bedrägerierna.

Annons

LÄS MER: Här har man slutat dela ut p-böter helt: "En fördel"

Polisen uppmanar till vaksamhet

Polisen varnar allmänheten i hela landet för att gå på erbjudanden som verkar misstänkt billiga eller oseriösa. En säker betalningsväg och personlig kontakt med säljaren är viktiga steg för att undvika att bli lurad.

LÄS MER: Ditt BankID kan sluta fungera – gör detta innan sista datumet

Så skyddar du dig

  • Kontrollera alltid säljarens identitet och bilens ägaruppgifter.
  • Använd säkra betalningsmetoder som erbjuder köparskydd.
  • Var skeptisk mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:00
Nyheter
/ Inrikes

Polisen varnar för nya bedrägerier på nätet

Idag
14:18
Nyheter
/ Inrikes

Riazat och Delgado Varas lämnar V – blir vildar

Idag
14:00
Nyheter
/ Inrikes

Ditt BankID kan sluta fungera – gör detta innan sista datumet

Idag
11:54
Nyheter
/ Inrikes

Rasar mot V efter uteslutningen: ”Mobbning”

Idag
11:10
Nyheter
/ Inrikes

Ingen ”barnvagnsryckare” i Trollhättan

Idag
10:34
Nyheter
/ Inrikes

Dricksvattnet åter i full drift på Gotland

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons