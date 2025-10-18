Misstänkt farligt föremål i Uppsala

Strax efter klockan åtta på lördagsmorgonen kom larmet om ett misstänkt farligt föremål som hittades utomhus i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala.
Polisen är på plats med flera resurser och allmänheten uppmanas hålla sig inomhus.
Ett misstänkt farligt föremål har hittats utomhus i Svartbäcken i Uppsala, skriver polisen på sin sajt.
Strax efter klockan åtta på lördagsmorgonen kom larmet om ett misstänkt farligt föremål som hittades utomhus i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala.
Polisen är på plats med flera resurser och allmänheten uppmanas hålla sig inomhus.