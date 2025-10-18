Nyheter24
Misstänkt farligt föremål i Uppsala

Publicerad: 18 okt. 2025, kl. 09:07
Uppdaterad: 18 okt. 2025, kl. 09:17
Polis, ambulans och räddningstjänsten på plats och bekämpar en brand i ett höghus på Pjäsgatan i Landskrona tidigt på måndagsmorgonen. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Foto: Johan Nilsson / TT

Ett misstänkt farligt föremål har hittats utomhus i Svartbäcken i Uppsala, skriver polisen på sin sajt.

Strax efter klockan åtta på lördagsmorgonen kom larmet om ett misstänkt farligt föremål som hittades utomhus i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala

Polisen är på plats med flera resurser och allmänheten uppmanas hålla sig inomhus.

